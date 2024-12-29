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日外長質疑「談話內容」遭中國擅改！　已向北京提出關切

▲▼日本外務大臣岩屋毅25日訪問中國，與中國外交部長王毅展開長達3小時的會談。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本外務大臣岩屋毅（左）25日訪問中國，與中國外交部長王毅（右）展開長達3小時的會談。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

日中外交部長25日在北京會談，日本外務大臣岩屋毅27日卻表示，中國方面所公布的日方談話內容並不正確，已經向北京提出關切。

針對25日會談，中國外交部在新聞稿中表示，日本在歷史問題上繼續秉持「村山談話」的明確立場，表達了深刻反省及由衷道歉。

不過，岩屋毅27日指出，在論及歷史議題時，他表示首相石破茂「將繼承1995年『村山談話』、2015年『安倍談話』」及日中之間的4個文件，「中方發表的內容不正確」，對於這些片面發表的內容，「已向中方提出關切。」

「村山談話」是1995年二戰終戰50周年時，時任日本首相村山富市的演講內容，他當時承認，日本殖民統治及侵略為各國人民帶來巨大損害與痛苦，為了確保未來不再犯錯，必須謙虛接受史實，並且表達了深刻反省與誠摯道歉。

至於「安倍談話」則是2015年二戰終戰70周年時，時任首相安倍晉三的發言。他當時表示，日本對於戰爭行為多次表達深刻反省與由衷道歉，為了以實際行動表明心意，「我們將印尼、菲律賓等東南亞國家，還有台灣、韓國、中國等亞洲鄰居人民走過的苦難歷史銘記在心，戰後持續致力於這些國家的和平及繁榮。」

法廣報導，面對日本27日提出的質疑與關切，中國外交部發言人毛寧回應，「正確認識和對待日本軍國主義侵略歷史，是日本取信於國際社會、特別是亞洲近鄰的重要前提。」她表示，明年就是二戰終戰80周年，「我們希望日方能夠再度展現和平發展的決心，與中方一道本著『正視歷史、開闢未來』的精神，推動中日關係健康穩定向前發展。」

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