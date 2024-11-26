中國對日本試行「免簽」　陸外交部：希望日方與我們相向而行

▲ 中國對日本試行單方面30天的免簽政策。（圖／路透）

記者廖翊慈／綜合報導

中國近日發表，對日本試行單方面30天的免簽政策，自本月30日至明年12月31日，持普通護照人士試行免簽政策。中國外交部發言人毛寧在25日的例行記者會上對此回應，「希望日方同我們相向而行。」

據《澎湃新聞》報導，朝日電視台記者向毛寧提問，「上週中國發表，對日試行單方面30天的免簽政策，中國的立場是希望共同提升雙方人員往來便利化水平，要求雙方的免簽措施。這樣的態度改變是出於什麼原因？」

▲ 中國外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

毛寧表示，「中國政府始終高度重視便利中外人員往來，我們當然希望日方同我們相向而行，共同努力提升兩國人員往來便利化的水平。」

中國外交部消息指出，為進一步便利中外人員往來，中方決定擴大免簽國家範圍，自2024年11月30日起至2025年12月31日，對保加利亞、羅馬尼亞、克羅埃西亞、蒙特內哥羅、北馬其頓、馬爾他、愛沙尼亞、拉脫維亞、日本持一般護照人員試行免簽政策。

此外，中方決定同步優化入境政策，將交流訪問納入免簽事由，將免簽證停留期限自現行15日延長至30日，自2024年11月30日起，包括上述9國在內的38個免簽國家、持普通護照人員來華經商、旅遊觀光、探親訪友、交流訪問、過境不超過30天，可免辦簽證入境，不符合免簽條件人員，仍需在入境前辦妥來華簽證。