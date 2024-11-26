　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中國對日本試行「免簽」　陸外交部：希望日方與我們相向而行

▲ 。（圖／路透）

▲ 中國對日本試行單方面30天的免簽政策。（圖／路透）

記者廖翊慈／綜合報導

中國近日發表，對日本試行單方面30天的免簽政策，自本月30日至明年12月31日，持普通護照人士試行免簽政策。中國外交部發言人毛寧在25日的例行記者會上對此回應，「希望日方同我們相向而行。」

據《澎湃新聞》報導，朝日電視台記者向毛寧提問，「上週中國發表，對日試行單方面30天的免簽政策，中國的立場是希望共同提升雙方人員往來便利化水平，要求雙方的免簽措施。這樣的態度改變是出於什麼原因？」

▲▼中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

▲ 中國外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

毛寧表示，「中國政府始終高度重視便利中外人員往來，我們當然希望日方同我們相向而行，共同努力提升兩國人員往來便利化的水平。」

中國外交部消息指出，為進一步便利中外人員往來，中方決定擴大免簽國家範圍，自2024年11月30日起至2025年12月31日，對保加利亞、羅馬尼亞、克羅埃西亞、蒙特內哥羅、北馬其頓、馬爾他、愛沙尼亞、拉脫維亞、日本持一般護照人員試行免簽政策。

此外，中方決定同步優化入境政策，將交流訪問納入免簽事由，將免簽證停留期限自現行15日延長至30日，自2024年11月30日起，包括上述9國在內的38個免簽國家、持普通護照人員來華經商、旅遊觀光、探親訪友、交流訪問、過境不超過30天，可免辦簽證入境，不符合免簽條件人員，仍需在入境前辦妥來華簽證。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／問林昱珉「日本有賣檳榔嗎」　中天新聞道歉了
快訊／非台北人也沒關係！蔣萬安贈味全龍5球員70萬、教練30
台人飛日本看棒球！　司機秀手機「亮14字」好暖
快訊／當街刺殺內湖女！　恐怖男坐輪椅遭裁定羈押
快訊／不送1.7萬折扣　喜傑獅改口「中華隊按讚活動結束」
陳傑憲辣妻「大尺度上空」　絕美畫面被翻出
遭西武戰力外、回中職半年無薪　張奕：忍耐再忍耐
LIVE／搶中華隊C位！采盟道歉　林昱珉被問「日本賣檳榔？」
關於「林昱珉」的8件事！　21歲要當爸了、最欣賞球員是他

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

哈爾濱冰雪樂園「糖葫蘆攤」448萬起拍　擺攤2個月...去年179萬標出

中國對日本試行「免簽」　陸外交部：希望日方與我們相向而行

西湖最美交警「小朴信惠」升職　網封「動物方城市」兔警官茱蒂

川普將對陸加徵10％關稅　陸駐澳大使：影響中澳雙邊關係

中越海警北部灣聯合巡邏　專家：具戰略性意義

上海餐廳「一鍋白粥」890元爆紅　萬人驚呆！店長：非賣給大眾

兩岸青年「喫茶」體驗閩茶文化　武夷風華館收藏百件珍貴精品

北京上海多地再發消費券　涵蓋餐飲電影等消費

「內捲」加劇　星巴克傳考慮出售中國業務

塞爾維亞古堡遭陸客噴漆「關注抖音」　中國大使館急喊：文明觀光

林昱珉刺青、嚼檳榔被稱「8+9」！林母現身駁斥：他認真、外語又好

重溫台灣棒球偉大的夜晚！4：0完封日本12強賽奪冠

#辜仲諒 掏手帕拭淚 向兄弟國手鞠躬：謝謝你們為國家努力

台灣棒球英雄光榮返台　4架F-16V升空伴飛

陳傑憲手抓MVP狂喊「我老婆咧?」台灣好男人超深情

台灣棒球英雄光榮歸國！　桃園機場「水門禮」迎接

比莉只獲准唱兩首：因為比他紅XD　周湯豪自豪「我們是地球最酷母子」

台灣棒球英雄回來了！桃機水門禮迎接

F-16V戰機發射熱焰彈迎接台灣英雄

#郭俊麟 賽後嗑燒肉開直播破萬人看 #陳冠宇 吃幾碗飯成焦點

哈爾濱冰雪樂園「糖葫蘆攤」448萬起拍　擺攤2個月...去年179萬標出

中國對日本試行「免簽」　陸外交部：希望日方與我們相向而行

西湖最美交警「小朴信惠」升職　網封「動物方城市」兔警官茱蒂

川普將對陸加徵10％關稅　陸駐澳大使：影響中澳雙邊關係

中越海警北部灣聯合巡邏　專家：具戰略性意義

上海餐廳「一鍋白粥」890元爆紅　萬人驚呆！店長：非賣給大眾

兩岸青年「喫茶」體驗閩茶文化　武夷風華館收藏百件珍貴精品

北京上海多地再發消費券　涵蓋餐飲電影等消費

「內捲」加劇　星巴克傳考慮出售中國業務

塞爾維亞古堡遭陸客噴漆「關注抖音」　中國大使館急喊：文明觀光

獨／職棒圈金毛獅王！12強奪冠　應援神曲《台灣雄勇》出自他

轟柯文哲霸凌業力引爆　前幕僚曝「凌晨3點下班、早上開會還被罰站」

考試院長被提名人被問霸凌案　周弘憲：上任速修《公務人員保障法》

快訊／問林昱珉「日本有賣檳榔嗎」　中天新聞道歉了

台灣尚勇！台灣英雄12強奪金　卓榮泰拿「道謝卡」喊拍電影傳頌

快訊／非台北人也沒關係！蔣萬安贈味全龍5球員各70萬　隨隊教練30萬

一圖秒懂棒球3大國際賽！　經典賽最頂級原因曝、下屆奧運有棒球

細看中華隊海報　陳傑憲「藏1彩蛋」！網笑翻朝聖：難怪沒有極限

可成台南仁愛廠火警　公司：不影響製程及生產

傳賴清德欲把500元改印中華隊　陳玉珍拋「改1000元」原因曝

「四眼女警」英文超溜狂幫外國人　卸下眼鏡眾人驚：是個大正妹！

大陸熱門新聞

對岸查扣台灣課本：錯將「省」標「國家」

上海餐廳賣白粥890元　萬人驚呆

黃仁勳點出中國AI一大優勢　日德也落後

失手被拋飛場外　雜技員頭著地亡

中國「雙11」購物節黯然落幕　最慘是女裝

西湖最美交警「小朴信惠」升職 網封「動物方城市」兔警官茱蒂

「內捲」加劇　星巴克傳考慮出售中國業務

就要看《一部未完成的電影》！　陸網喊「到金馬看金馬」

中國對日本試行「免簽」

大學活春宮！情侶樓梯張腿「沉浸式口愛」

川普將對陸加徵10％關稅　陸駐澳大使：影響中澳雙邊關係

塞爾維亞古堡遭陸客噴漆「關注抖音」

哈爾濱冰雪樂園「糖葫蘆攤」448萬起拍 擺攤2個月...去年179萬標出

陝西野豬闖民宅咬人！70歲婆婆重傷亡

更多熱門

相關新聞

中華隊奪冠吃壽司不厚道！　慶功吃「羊羹」才更尊敬隊手

中華隊奪冠吃壽司不厚道！　慶功吃「羊羹」才更尊敬隊手

世界12強棒球比賽，台灣贏得冠軍，我本想大吃一頓日本壽司來慶祝，取其日本「輸死」（寿司／sushi）之意，但心裡一想，這樣實在不厚道，來食有關勝利的日本料理吧。

台灣隊返國災難　蔡其昌喊「舞台是選手的」：相信今遊行會做好控管

台灣隊返國災難　蔡其昌喊「舞台是選手的」：相信今遊行會做好控管

日本首都圈「O-75FC足球隊」首度抵台南參戰

日本首都圈「O-75FC足球隊」首度抵台南參戰

川普喊加徵關稅　億萬富豪曝背後目的

川普喊加徵關稅　億萬富豪曝背後目的

台灣下剋上！巨人OB談戶鄉：棒球可怕之處

台灣下剋上！巨人OB談戶鄉：棒球可怕之處

關鍵字：

中國日本免簽中國外交部毛寧中日關係

讀者迴響

熱門新聞

中華隊接機災難　陳傑憲護妻兒動怒

林昱珉機場被問「日本有賣檳榔嗎」　網狂罵記者

亂問林昱珉炎上　記者道歉了：萬分抱歉

即／中華隊淪配角！采盟搶C位「董座鞠躬道歉」畫面曝光

PEETA葛格前妻出事

快訊／蹭中華隊C位合照　「采盟免稅店」遭灌爆關臉書

免稅店搶蹭C位合照中華隊　遭灌爆改名「黃巾之亂」

傳賴清德想「500紙鈔」改印台灣隊　中央銀行回應了

差一拍就成功！陳晨威盜本壘震撼日本轉播

陳傑憲大哥、父母相繼離世　2兄姊暖挺

棒球員都早婚嗎　他查中華隊驚呆了

快訊／蹭中華隊C位大合照！采盟免稅店道歉了

苦苓點名1人打造「台灣鐵牛棚」：卻從未出現在鏡頭前

已婚男演員騙砲！激戰單身女9次

林昱珉沒嚼檳榔！球迷曝「這個吃了嘴巴真的會紅」

更多

最夯影音

更多

林昱珉刺青、嚼檳榔被稱「8+9」！林母現身駁斥：他認真、外語又好

重溫台灣棒球偉大的夜晚！4：0完封日本12強賽奪冠

#辜仲諒 掏手帕拭淚 向兄弟國手鞠躬：謝謝你們為國家努力

台灣棒球英雄光榮返台　4架F-16V升空伴飛

陳傑憲手抓MVP狂喊「我老婆咧?」台灣好男人超深情

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面