花蓮福德市場新建營運招商！定位複合型商場　投資8.6億3年完工

▲▼花蓮縣政府在台北國際會議中心舉辦「花蓮縣花蓮市福德市場新建營運移轉」招商座談會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府於22日在台北國際會議中心舉辦「花蓮縣花蓮市福德市場新建營運移轉」招商座談會，吸引雲朗集團等大型企業前來；福德市場BOT案預計今年年中正式公告招商，基地位於花蓮市蛋黃區，觀海搖滾區、又有熱門景點東大門夜市、金三角商圈、太平洋舞台在旁邊加持，福德市場許可年限50年，可依都市計畫多目標使用規定申請附屬事業，於完成簽約後3年內興建完成並開始營運。

根據縣府規劃，依據促進民間參與公共建設法，辦理本次BOT招商希望通過引進民間資金、創意及專業的經營管理能力，促進地方經濟的快速發展，將福德市場定位為複合型商場，一樓將設有商場，二樓以上則可作為附屬事業旅館使用，增加觀光服務與餐飲服務等機能，預計總投資金額將達新台幣8.6億元。

此外，福德市場的重新規劃也將與周邊遊憩景點的開發相配合，包含太平洋公園、兩潭自行車道，以及正在規劃中的南濱滯洪池，預期將吸引大量的觀光人潮與商業活動；打造一個結合休閒、遊憩和餐飲的國際觀光景點，進一步提升花蓮市的吸引力與競爭力。

縣長徐榛蔚表示，花蓮正在復甦，東大門夜市奪得夜市王冠軍、太平洋燈會以百花齊放為主題在日出大道上舉行、五月天剛來花蓮演唱過，花蓮正如繁花盛開一般綻放美麗，福德市場基地位於花蓮市蛋黃區中的黃金地段，周圍景點相輔相成，最美的日出大道、第一名的東大門夜市、最適合眺望曙光的太平洋公園，還有友善的共融遊戲區，本案招商條件誘人，歡迎各界踴躍投資！

觀光處長余明勳表示，縣府非常期待與投資者共同合作，將福德市場打造成為一個現代化、多功能的觀光地標，為縣民和遊客提供優質的購物和住宿體驗，並且共創花蓮新經濟繁榮！