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佔地1.8公頃！小野柳露營區全面升級　1／23營運開放預約

▲▼小野柳露營區佔地1.8公頃，共59個營位。（圖／東管處提供，下同）

▲▼小野柳露營區佔地1.8公頃，共59個營位。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

東部海岸國家風景區管理處位於富岡地質公園的小野柳露營區，為東管處轄下熱門的露營場。東管處為提升整體服務品質，期符合五星級露營區標準，著手進行全面整建改善工程，已於去年底竣工並完成招租作業，由飛創設計企業社取得經營權，今年1月23日正式開放營運，歡迎喜愛露營的民眾規劃前往。

▲▼小野柳露營區佔地1.8公頃，共59個營位。（圖／東管處提供，下同）

小野柳露營區佔地1.8公頃，共59個營位，此次升級改造重點包括：營區道路拓寬動線調整、排水與供電系統改善、衛浴公共空間升級，並將原有的營位獨立水台調整為集中式水台，有效管理污、廢水排放，另外新建服務中心、室內料理區、洗衣間等，為露營愛好者提供舒適便利的硬體空間。

▲▼小野柳露營區佔地1.8公頃，共59個營位。（圖／東管處提供，下同）

而新的經營團隊飛創設計企業社，除了安排專業服務人員，隨時協助露友排除臨時狀況，並提供各項遊客服務，包括Line@線上訂位、露營設備租借、露營車進駐充電，還特別針對台東在地民眾推出「台東好朋友X台東人」優惠專案，只要登記住宿人為台東人，即提供免費租借帳篷、睡墊、營燈等整組基礎設備，外地朋友也可藉由台東當地友人進行預定，享受同等的優惠好康。

▲▼小野柳露營區佔地1.8公頃，共59個營位。（圖／東管處提供，下同）

新建服務中心、室內料理區、洗衣間等，為露營愛好者提供舒適便利的硬體空間。

小野柳露營區即日起開放線上訂位，營位分為「有頂營位」和「平台營位」，「平日」有頂營位收費新台幣1，200元，平台營位1,000元；「假目」有頂營位1,400元，平台營位1,200元；「春節期間」有頂營位1,600元，平台營位1,400元，目前預約相當踴躍，規劃至小野柳露營區露營的朋友，務必記得事先預約營位，以免向隅！

有關小野柳露營區的收費標準及相關優惠資訊，請逕上網站 （ www.i-camping.com. Tw ） 查詢。
 

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