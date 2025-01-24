屏東分署春節後2／4首拍　有自小客+高樹鄉5筆土地

▲高樹鄉長榮段土地 。（圖／屏東執行分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

法務部行政執行署屏東分署年後123聯合拍賣會將於2月4日（週二）下午3時在屏東市建豐路180巷28號屏東分署拍賣室熱鬧登場。

2月4日上午10時30分，將在屏東分署拍賣室以喊價之方式拍賣中華汽車(型式:CR24H5ARU)1輛(有車鑰匙)，機會難得，有興趣的民眾千萬不要錯過。

同日下午3時，將以投標方式拍賣不動產，其中鍾姓義務人因欠繳所得稅新臺幣3132萬餘元及房屋稅438萬餘元未繳納，其名下所有屏東縣高樹鄉長榮段403等5筆地號土地將進行第2次拍賣，底價合計738萬餘元，該5筆土地位於高樹鄉都市計畫區，其中4筆為住宅用地，另外1筆則為道路用地，由於位處高樹鄉市區，地點佳而備受矚目，因有第三人建物坐落其上，拍定後不點交。

另有1筆位處屏東縣里港鄉磚仔地段634地號1筆土地，這次將以底價7萬4000元進行第2拍，使用分區為一般農業區農牧用地，現供產業道路使用，拍定後不點交。歡迎對不動產投資有興趣之民眾來投標。

屏東分署定期於每個月第「1」週星期「2」下午「3」時於分署（屏東市建豐路180巷28號）舉辦聯合拍賣會，更多的拍賣資訊，可以參閱法務部行政執行署官網（http://www.tpk.moj.gov.tw/）或屏東分署官網（http://www.pty.moj.gov.tw/）查詢相關拍賣訊息。