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《甄嬛傳》馬拉松開播！首輪2.6萬人觀看　網笑：過年儀式感來了

記者黃翊婷／綜合報導

農曆春節即將到來，台灣觀眾去年熱情追宮鬥劇《後宮甄嬛傳》的馬拉松直播，最高創下6.1萬人在線觀看。今年的馬拉松直播於23日晚間6點開始，有PTT網友發現，第一輪播放就有2.6萬人在線觀看，甚至有熱心網友直接列出「重大事件」時程表，例如滴血驗親推估會在25日下午1點40分左右登場。

▲《後宮甄嬛傳》。（圖／八大電視提供）

▲今年春節的《後宮甄嬛傳》馬拉松直播已經開始了。（圖／八大電視提供）

《後宮甄嬛傳》是2011年播出的古裝宮廷劇，至今仍深受觀眾喜愛，台灣GTV八大電視今年是第4次在春節期間推出《後宮甄嬛傳》馬拉松直播，直播從23日晚間6點開始。PTT網友觀察發現，今年觀眾的熱情似乎更高了，開播大約半小時，就有1.2萬人在線觀看，3個多小時之後在線觀看人數已達到2.6萬人，「過年儀式感來了」、「看來應該會破去年的（紀錄）」。

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▲《甄嬛傳》必看片段整理。（圖／記者劉宛欣製）

▼▲華妃下台、熹妃回宮被列為必看片段。（圖／記者劉宛欣製）

▲《甄嬛傳》必看片段整理。（圖／記者劉宛欣製）

網友拿出去年的數據做比較，例如一丈紅橋段，去年大約1萬多人在線觀看，今年則接近2萬人，而去年有6.1萬人在線觀看皇上駕崩，預估今年很有可能會突破去年的紀錄。此外，還有網友直接列出劇情「重大事件」時程表，例如滴血驗親推估會在25日下午1點40分左右登場、皇上駕崩將在25日晚上10點50分左右播映。

除了《後宮甄嬛傳》之外，GTV八大電視今年安排的春節馬拉松直播節目，還有《步步驚心》、《惡作劇之吻》、《知否知否應是綠肥紅瘦》等作品，讓大家一次看個夠。

▼滴血驗親、臣妾做不到也是該劇的必看橋段。（圖／記者劉宛欣製）

▲《甄嬛傳》必看片段整理。（圖／記者劉宛欣製）

▲《甄嬛傳》必看片段整理。（圖／記者劉宛欣製）

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