　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／鈕承澤抵北檢報到！戴墨鏡燦笑揮手　將受「保護管束」

記者劉昌松、劉人豪／台北報導

導演鈕承澤因性侵案入獄服刑，4度聲請假釋終獲准，在監1151天後，今(23)日獲釋抱著芋頭走出花監，花蓮監獄，而鈕承澤原本將戶籍遷到花蓮，因此人在花蓮監獄服刑，但在監期間又將戶籍遷回台北，假釋後將由北檢受理保護管束報到。今下午3時許，鈕承澤滿臉笑容現身北檢。

▲▼ 豆導到地檢署報導 。（圖／記者湯興漢攝）

▲鈕承澤到地檢署報到，揮手向現場媒體致意。（圖／記者湯興漢攝，下同）

鈕承澤2018年間因性侵女助理一案，遭法院判刑4年定讞，並於2021年11月發監，人在花蓮監獄服刑。矯正署17日表示，鈕承澤合計執行日數（含縮刑）已近3年5月，超過刑期的8成5，也依法接受相關身心輔導與治療，合刑法第77條提報假釋門檻規定，綜合考量犯行情節、犯後態度（在監表現）及再犯風險等面向後，依委員開會決議結果，陳報矯正署許可其假釋。

▲▼ 豆導到地檢署報導 。（圖／記者湯興漢攝）

高等法院21日做出裁定，鈕承澤假釋期間交付保護管束，而據監獄行刑法第138條第2項但書規定，核准假釋者，應於保護管束命令送交監獄後24小時內釋放，但有移交、接管、護送、安置、交通、銜接保護管束措施或其他安全顧慮特殊事由者，得於指定日期辦理釋放。

而鈕承澤原本將戶籍遷到花蓮，因此人在花蓮監獄服刑，但在監期間又將戶籍遷回台北，假釋後將由北檢受理保護管束報到。矯正署原先表示，由於花監與北檢還有銜接通報作業要確認，包括是否需配戴電子腳鐐等細節，因此鈕承澤農曆新年前不會獲釋，但稍早矯正署指出，為落實春節專案、返家團圓美意，花監鈕姓受刑人將於23日上午約九時釋放及接續保護管束報到事宜。

▲▼ 豆導到地檢署報導 。（圖／記者湯興漢攝）

鈕承澤今早假釋出獄，滿臉笑容，手上還抱著服刑期間親手栽種的芋頭苗盆栽，抱著芋頭走出花監，「出芋」是「出獄」的諧音，而幼苗則代表著新生，象徵出獄後展開全新人生。

而鈕承澤離開花監後搭上車，車子一路往北到銅門部落，後又折返回頭，經過花監後停在附近的一處民宅，鈕隨即下車拜訪友人，並在其家中停留約3、40分鐘。因鈕承澤假釋後將由北檢受理保護管束報到。今下午3時許，鈕承澤滿臉笑容現身北檢。

▲▼ 豆導到地檢署報導 。（圖／記者湯興漢攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
李千娜罕見脫了！　「內衣外露」網驚：原來有料
文化預算大砍！　李遠激動哽咽：在野黨下毒手
春節適用！入境通關免稅酒門檻提高至1.5公升
劉寶傑掰了18年《關鍵時刻》！　請辭內幕曝光
快訊／小龍女32人名單發布　Yuri、菲菲加盟！
快訊／5億高中生夏男確定入獄！　賴母發聲：感謝法官還公道
南港LaLaport 3／20開幕！　7層樓、300家店吃好

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

小3童興奮去郊遊！安親班前苦等3hrs急哭　竟是他記錯時間

快訊／鈕承澤抵北檢報到！戴墨鏡燦笑揮手　將受「保護管束」

桃園驚悚車禍！男駕駛追撞拖板車畫面曝　車頭全毀傷重不治

快訊／5億高中生案夏男確定入獄！賴母發聲：感謝法官還公道

過年前出海遇大浪翻覆！雲林漁民受困膠筏上　海巡驚險救回

無法開桌的團圓飯！彰化惡火2死2命危　阿公悲：年菜都準備好了

律師之子被巴頭「吃完青菜才能領魚排」　學校、老師判賠5萬

雲林警連破3槍毒案！鳴槍攻堅摩鐵逮2嫌　他跳窗想逃秒被壓制

徐乃麟嚴重違停「車險被拖走」　警2mins完成執法現場過程曝

9天連假來了！高雄警1／24起酒駕大執法　動員17分局400警投入

#林秉樞 病危！父簽 #放棄急救 忍痛喊：不浪費醫療資源

柯爸病危！ #柯文哲 探視近半小時　面色凝重離開新竹台大

#新莊 #豪宅 建案變火把！ 「深夜焰光」空拍畫面曝

小阿金逛累趴地睡著　被強制起床後又斷電 #黃金獵犬

轎車臨停消防通道塞整條巷弄　男好心讓道被嗆：另一條可以走

「AI女神」李珠珢加盟富邦！　Fubon Angels超級生力軍報到

鍾國又遭車太鉉造謠「年底當阿公」　難得請客...大家亂買害他噴2700元XD

【自信100實力0】女孩玩拳擊機全力一揮還摔跤

#玉井大廈 支撐鋼柱架設完成！開放住戶取物

蕭煌奇自Cue地獄哏　突往後轉：這裡有人嗎？

小3童興奮去郊遊！安親班前苦等3hrs急哭　竟是他記錯時間

快訊／鈕承澤抵北檢報到！戴墨鏡燦笑揮手　將受「保護管束」

桃園驚悚車禍！男駕駛追撞拖板車畫面曝　車頭全毀傷重不治

快訊／5億高中生案夏男確定入獄！賴母發聲：感謝法官還公道

過年前出海遇大浪翻覆！雲林漁民受困膠筏上　海巡驚險救回

無法開桌的團圓飯！彰化惡火2死2命危　阿公悲：年菜都準備好了

律師之子被巴頭「吃完青菜才能領魚排」　學校、老師判賠5萬

雲林警連破3槍毒案！鳴槍攻堅摩鐵逮2嫌　他跳窗想逃秒被壓制

徐乃麟嚴重違停「車險被拖走」　警2mins完成執法現場過程曝

9天連假來了！高雄警1／24起酒駕大執法　動員17分局400警投入

陸推房地產白名單近1年　核貸規模達25兆元

俄羅斯士兵「從屍袋爬出來」！走出太平間　警衛當場嚇暈

證交所對冠軍違反內部控制規定，處以20萬元違約金

邱鋒澤被粉絲抱怨敷衍「連婁峻碩也挨罵」！　發文道歉：上廁所不是藉口

慘！林書豪驚傳後大腿拉傷　確定進入球隊每日觀察名單

林右昌批藍白聯手刪凍預算　怒罵：荒腔走板！辜負民意期待

爆「手語翻譯」早已決標履約中　徐巧芯：3兆預算出不起71萬？

陳維祥冬盟挫折中找到轉機　春訓期待強化應變能力

柯佳嬿被問「坤達是媽寶嗎」全說了！　劉以豪大尺度自爆尿尿姿勢

德國幼兒園出遊遇襲！瘋男公園「揮刀亂砍」2死3傷　2歲童當場死

Ailee睡不著…未婚夫起床幫她按摩！　劉在錫都「假裝睡著」海嫄超嫌棄XD

社會熱門新聞

即／娃娃車接3歲童上學！才知他命喪火海

即／5億高中生夏男假結婚　二審仍判1年半

表姪女亂倫人夫10幾次　正宮怒問：姨丈好用嗎

快訊／台中嬤肚子不適！候診時突倒地亡

即／鈕承澤笑容滿面步出監獄：最想回家陪媽媽

快訊／服刑1151天！鈕承澤假釋出獄了

快訊／高雄16F大樓清晨火警！　住戶一度受困

即／台中48歲女子19樓墜下慘死

快訊／彰化清晨惡火困1家5口　2大2小無呼吸心跳

即／林秉樞病危！父忍痛簽下放棄急救

徐乃麟買水果被開單　紅線違停畫面曝

砸死女友塞塑膠桶　男載她6歲女兒挖洞埋屍

徐乃麟違停紅線遭罰　怨警「太嚴格」還想拖人下水

國防部驗收玩假的！業者竟靠假文件拿下炸藥標案

更多熱門

相關新聞

手抱盆栽「出芋新生」！鈕承澤假釋第一站去這裡

手抱盆栽「出芋新生」！鈕承澤假釋第一站去這裡

導演鈕承澤因性侵案入獄服刑，4度聲請假釋終獲准，在監1151天後，今(23日)上午終於獲釋，滿臉笑意走出花蓮監獄，且手上還抱著親手栽種的芋頭苗盆栽，象徵「出芋」、幼苗則代表「新生」；而鈕承澤出獄第一件事就是前往附近民宅拜訪友人，並在友人家中停留約3、40分鐘。

即／鈕承澤笑容滿面步出監獄：最想回家陪媽媽

即／鈕承澤笑容滿面步出監獄：最想回家陪媽媽

快訊／服刑1151天！鈕承澤假釋出獄了

快訊／服刑1151天！鈕承澤假釋出獄了

鈕承澤真的可以出獄了！　一度卡關原因出在電子腳鐐

鈕承澤真的可以出獄了！　一度卡關原因出在電子腳鐐

即／鈕承澤可以回家過年了！　矯正署：提前放人

即／鈕承澤可以回家過年了！　矯正署：提前放人

關鍵字：

鈕承澤假釋出獄芋頭苗北檢

讀者迴響

熱門新聞

徐乃麟FB開戰！

即／娃娃車接3歲童上學！才知他命喪火海

一家四口感冒　醫見不對勁「夾出鼻腔秘寶」爸媽驚恐

徐乃麟違停路邊開戰2警員

即／5億高中生夏男假結婚　二審仍判1年半

今「送神日」6禁忌　1動作恐衰整年

獨／重燃棒球夢！楊岱均擔任原鄉少棒教練

快訊／柯探視父近半小時離開新竹台大

表姪女亂倫人夫10幾次　正宮怒問：姨丈好用嗎

過年衝了！「4星座、4生肖」偏財運超旺

徐乃麟違停與2警開戰　他直擊「最後強勢開單」

快訊／台中嬤肚子不適！候診時突倒地亡

「三振舞女神」傳5倍價被挖走　中職成啦啦隊MLB

下午3點後「北部50嵐全打烊」　原因全讚爆

恐跌破5℃！　強冷空氣直衝南下時間曝

更多

最夯影音

更多

#林秉樞 病危！父簽 #放棄急救 忍痛喊：不浪費醫療資源

柯爸病危！ #柯文哲 探視近半小時　面色凝重離開新竹台大

#新莊 #豪宅 建案變火把！ 「深夜焰光」空拍畫面曝

小阿金逛累趴地睡著　被強制起床後又斷電 #黃金獵犬

轎車臨停消防通道塞整條巷弄　男好心讓道被嗆：另一條可以走

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面