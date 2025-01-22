快訊／鈕承澤可以回家過年了！　矯正署：提前明天上午放人

▲鈕承澤因性侵案入獄。（資料圖／記者吳銘峯攝）

記者黃哲民、戴若涵／台北報導

導演鈕承澤因性侵案入獄服刑，4度聲請假釋終獲准。高等法院21日裁定，准許鈕承澤假釋期間交付保護管束，原先因花監與北檢尚有銜接通報作業待確認，鈕承澤春節前獲釋無望，但稍早矯正署指出，改為提前至23日上午9時放人，鈕承澤可以返家過年。

鈕承澤2018年間因性侵女助理一案，遭法院判刑4年定讞，並於2021年11月發監，人在花蓮監獄服刑。矯正署17日表示，鈕承澤合計執行日數（含縮刑）已近3年5月，超過刑期的8成5，也依法接受相關身心輔導與治療，合刑法第77條提報假釋門檻規定，綜合考量犯行情節、犯後態度（在監表現）及再犯風險等面向後，依委員開會決議結果，陳報矯正署許可其假釋。

高等法院21日做出裁定，鈕承澤假釋期間交付保護管束，而據監獄行刑法第138條第2項但書規定，核准假釋者，應於保護管束命令送交監獄後24小時內釋放，但有移交、接管、護送、安置、交通、銜接保護管束措施或其他安全顧慮特殊事由者，得於指定日期辦理釋放。

而鈕承澤原本將戶籍遷到花蓮，因此人在花蓮監獄服刑，但在監期間又將戶籍遷回台北，假釋後將由北檢受理保護管束報到。矯正署原先表示，由於花監與北檢還有銜接通報作業要確認，包括是否需配戴電子腳鐐等細節，因此鈕承澤農曆新年前不會獲釋，但稍早矯正署指出，為落實春節專案、返家團圓美意，花監鈕姓受刑人將於23日上午約九時釋放及接續保護管束報到事宜。