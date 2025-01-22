心跳停止5分鐘才救回！求北所讓林秉樞送醫遭拒　父嘆：人在他手上

記者陳以昇、吳佩蓁／新北報導

前立委高嘉瑜的前男友林秉樞，因交往期間對高施暴被判刑2年10月定讞，2023年10月入監服刑，不料21日竟傳出林秉樞病危戒護就醫，目前裝葉克膜搶救中。林秉樞父親今（22日）出面受訪，質疑北所未及時送醫，導致兒子多重器官衰竭，「99.9%以上難以救活」，但被媒體問到是否要控訴北所有何不當？林父卻表示：「我沒有控訴，我不敢，因為人在他（北所）手上。」

▲林秉樞父親出面受訪 。（圖／記者陳以昇攝）



林父今早出面接受媒體訪問，還原林秉樞送醫經過，但被記者問到要控訴北所何事？他卻說：「我沒有控訴，我不敢，因為人在他手上，如果現在開口閉口說的，人在我們這裡，就是完全按照他（北所）的，我不敢有任何意見表達。」

林父表示，先前探監時，就發現林秉樞神情呆滯，身體虛胖，走路蹣跚，去年12月16日會客時，兒子明顯身體不適，還不斷胡言亂語，會客結束前3分鐘，林秉樞突然向他說「我很可能會比你早走，對不起」，下秒就趴在櫃台不起，被戒護拖走。

林父哽咽地說，他當下心急如焚，認為孩子病了需要送醫治療，他聯絡警衛室想向所長報告，但警衛說不行，經過一番苦求後，警衛讓他打電話給總機，總機再幫他轉衛生科，他向1名小姐表示兒子生病需要送醫，帶對方卻說主管不在，請他回家再打電話。

林父返家後，監所打電話跟他說「他是感冒啦，吃感冒藥精神不太好，如果再不舒服再請他到醫護室看醫生」，但林父認為兒子已經病的很嚴重，於是隔天他就將陳情書送出，向部長跟監委陳情，希望兒子能盡速送醫救治。

怎料，18日下午人在南部的林父突然收到監所通知，稱林秉樞在急診室插管治療中，讓他頓時晴天霹靂，立刻趕到醫院，醫生跟他說林秉樞到院時已休克，經急救後判斷是感染引發敗血症，下午2時39分嚴重腎衰竭，林父趕到醫院9分鐘後，林秉樞就停止呼吸心跳，5分鐘後急救才恢復微弱的生命跡象，送到加護病房。

▲林秉樞入監服刑後，去年底突傳身體不適，目前裝葉克膜搶救中。（圖／記者吳銘峯攝）



林父難過說：「所有身為父母的看到一個好端端的人，這一年多在監獄從來沒有通知過我，他重病送醫治療，在這種情況下，我真的是不知道從何說起，身為父母不難過我想不可能」。

至於監所16日為何沒有將林秉樞送醫，林父說「他們沒有送，可能有另外考量，這個我無法解釋，無法說明」，他也不敢質疑北所，但他說：「這事實我都呈現了，那各位自己去判斷，流程是如何，這我不予置評，我無法置評，我只有默默承受、默默靜待，既然他解決同意裝葉克膜，而沒有走掉，希望是不是能夠慢慢的起死回生。」