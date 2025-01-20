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快訊／學測社會科解答出爐　補教公布預估五標

▲▼學測今天起一連舉行3天。圖為師大附中考場（圖／記者許敏溶攝）

▲114學年大學學測落幕。（圖／記者許敏溶攝）

記者楊惠琪／台北報導

114學年度大學學測三天考試結束，今（20）日最後一節考社會。得勝者文教提供社會科試題參考解答，正確答案以大考中心公布為準。

得勝者文教預估社會科五標，分別為頂標13級分、前標12級分、均標11級分、後標9級分、底標7級分。其中均標、後標、底標均比去年提高1級分。

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得勝者文教公民老師張雪雲指出，今年社會科歷史、地理、公民幾乎是三分天下，考題數量差不多，有許多跨科跨領域考題，但整體難度適中，與111學年難度相當，因此預估五標與111學年度一樣，只要有認真唸書的考生，都可以拿到不錯的分數。

全國教師會提供社會科試題分析，歷史科解題團老師指出，今年社會科整份試題，堪稱以「歷史為經、地理與公民為緯，呈現人地交織在時間變動下的議題思維」，有多達17題幾乎都是以歷史為文本出發，跨考地理與公民知識，考題注重國家政策、制度對人民與社會的控制與影響， 答題仍以閱讀理解推論為主，難度比去年還難。

全國高中學校教育產業工會解題團、新北市明德高中地理老師楊嵐雅指出，今年學測總字數創新高，內容著重台灣本土特色，以閩南語歌曲〈青蚵嫂〉探討產業風險；突顯地理基本概念在地緣政治的重要性，應用歐美政治漫畫為情境。時事包括20題的2024年太平洋軍演、英國與歐盟談判，取材多元靈活。跟去年考題相較，屬於中偏易，五標應該差異不大。

台北市內湖高中公民老師莊易霖指出，今年公民選擇題數較去年下降、手寫題數上升，但整體配分差異不大，有AI倫理入題，大跨法律、經濟及社會領域，手寫題數高於史地，難度中間偏易。單一試題於題幹或選項中，橫跨歷史及地理，考生需融合學科知識才能作答。連兩年學測出現以解決問題導向的題目，考生須活用知識，不再只能死記硬背來面對公民試題。

▼得勝者文教提供社會科考題解答。（圖／得勝者文教提供，下圖同）

▲得勝者文教提供社會科參考解答。（圖／得勝者文教提供）

▲得勝者文教提供社會科參考解答。（圖／得勝者文教提供）

▲得勝者文教提供社會科參考解答。（圖／得勝者文教提供）

▲得勝者文教提供社會科參考解答。（圖／得勝者文教提供）

▲得勝者文教提供社會科參考解答。（圖／得勝者文教提供）

▲得勝者文教提供社會科參考解答。（圖／得勝者文教提供）

▲得勝者文教提供社會科參考解答。（圖／得勝者文教提供）

▲得勝者文教提供社會科參考解答。（圖／得勝者文教提供）

▲得勝者文教提供社會科參考解答。（圖／得勝者文教提供）

▲得勝者文教提供社會科參考解答。（圖／得勝者文教提供）

▲得勝者文教提供社會科參考解答。（圖／得勝者文教提供）

▲得勝者文教提供社會科參考解答。（圖／得勝者文教提供）

▲得勝者文教提供社會科參考解答。（圖／得勝者文教提供）

▲得勝者文教提供社會科參考解答。（圖／得勝者文教提供）

▲得勝者文教提供社會科參考解答。（圖／得勝者文教提供）

▲得勝者文教提供社會科參考解答。（圖／得勝者文教提供）

▲得勝者文教提供社會科參考解答。（圖／得勝者文教提供）▲得勝者文教提供社會科參考解答。（圖／得勝者文教提供）▲得勝者文教提供社會科參考解答。（圖／得勝者文教提供）

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