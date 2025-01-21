網購打錯1個字！他下班從新竹「開車3小時」衝宜蘭取貨：太值得

▲原PO開車直奔宜蘭。（圖，下同／網友授權）



記者施怡妏／綜合報導

網購方便又快速，不過填寫取貨地址時最好多次確認，以免出現烏龍事件，一名住在新竹的網友就因為打錯字，原本要寄到新竹的7-11「南衫門市」，卻打成宜蘭的「南山門市」，讓他不得不開車3小時到宜蘭取貨，不過他也笑喊「沿路好風景，太值得了！」

網友@t_m_l_u在Threads發文，原本想在新竹火車站附近的7-11「南衫門市」取貨，沒想到選取分店時打錯字，包裹被寄到宜蘭的「南山門市」。他只能無奈地下班後開3小時的車，到宜蘭取貨，不過沿途好風景讓他很驚豔，「以後絕對繼續寄錯店，這趟太太太值得了，沿路好風景」。

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貼文超過111萬次瀏覽，網友笑翻直呼「那我蠻幸運的～從新北土城⋯到隔壁台北忠孝新生而已」、「山上風景很漂亮，春天有櫻花，冬天還會下雪，買顆高麗菜吃個烤香腸，再慢慢開下山」、「超扯但是好快樂，是新的冒險」、「下次寄梨山7-11，沿途也是很美喔」、「這間我熟，蜜月旅行去環島的時候，騎到這邊有進去休息一下」。

原PO也透露，包裹是Balenciaga（巴黎世家）Defender的鞋子，二手鞋子在網路上的售價至少也要1萬7800元，「為了這雙巴黎世家坦克鞋去的」。貼文也釣出賣家留言，「感謝這個兄弟，這是跟我們買的輪胎鞋！雖然這位兄弟打錯門市名稱，我們也說可以等退回來再重新寄出，但是看這篇文，是等不及的」。

貼文獲網友授權轉載。