批賴清德「直接下條子」給憲法法庭審判長　黃國昌：破壞國家體制

▲黃國昌。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

總統府23日上午正式發布總統令，公布《憲法訴訟法》第4條、第30條及第95條條文修正，並於3天內生效，總統府發言人郭雅慧表示，總統賴清德也批示「宜聲請憲法法庭裁判，以明確憲法框架，維持憲政秩序」。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌批評，賴清德下條子給身為憲法法庭審判長的司法院代理院長，已是公然指揮憲法法庭。

針對賴清德公布《憲法訴訟法》新修正條文並加註批示，黃國昌回應，從昨（22）民進黨團大張旗鼓開記者會，說要委請律師遞補充理由書，隨後又改口不在昨天送，到今天賴清德公布法令的同時，直接下指導棋說「宜聲請憲法法庭裁判」，將自己化身為超級大總統，下條子給五院院長，還包括司法院代理院長，也就是憲法法庭的審判長。

黃國昌批評，這已不僅是黨國不分、把國家當成民進黨的，而是公然指揮憲法法庭、破壞國家體制，把政治黑手伸入司法，鞏固自己的獨裁統治。

立法院在去年底三讀修正通過《憲法訴訟法》修正案，總統府於13日收到《憲訴法》覆議案咨文，依規定10天後，賴清德必須完成法律公告。對此，總統府於23日上午正式發布總統令，公布《憲法訴訟法》第4條、第30條及第95條條文修正，並於3天內生效。

總統府發言人郭雅慧指出，賴清德在核批公布案時批示，「本案有關憲法法庭作成判決、暫時處分裁定及違憲宣告門檻相關修正規定，容或有妨礙憲法法庭正常運作，侵越司法權力核心範圍，及破壞政府體制分立制衡之憲政爭議，宜聲請憲法法庭裁判，以明確憲法框架，維持憲政秩序。」同時，並將上開批示內容函致五院院長。

郭雅慧說，立法院在去年12月20日三讀通過修正《憲法訴訟法》，因行政院考量有窒礙難行，報經賴清德核可後，於今年1月2日移請立法院覆議，立法院1月10日投票表決維持原決議，1月13日咨請總統公布。