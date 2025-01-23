新竹公園驚見斷頭貓屍！散步民眾嚇哭　無監視器難追凶

▲新竹公園驚傳虐貓，有散步民眾在草地發現小貓斷頭破腸，畫面十分殘忍 。（圖／翻攝邵柏森-虎哥救援大小事臉書）

記者吳佩蓁／新竹報導

新竹公園近日驚傳疑似有虐貓事件，有散步民眾經過湖畔料亭旁草地時，赫然發現有小貓斷頭、腸子跟器官散落在草皮上，被殘忍畫面嚇哭，目前貓咪遺體已被好心人送去寵物火化。動保團體表示，有熱心民眾表示，曾在附近看到可疑人士遊蕩，但該處沒有監視器，根本是治安死角。

新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會理事長邵柏虎在臉書PO出小貓斷頭破腸的照片，表示這已是該區域第3隻貓咪遇害，但熱心民眾已經將貓咪遺體送去火化，因此無法將遺體保存送檢，他也呼籲民眾若發現疑似虐貓事件，最好將遺體保存，動保團體送檢後，可以從切口或斷裂處檢查研判是否人為或者遭到犬殺。

邵柏虎也提到，有民眾指出有可疑人士在案發地附近遊蕩，但周遭卻沒有任何監視器，根本是新竹市的治安死角，他呼籲新竹市公園及觀光區設施維護管理中心，應增設監視器以幫助其他單位進行蒐證或有效保障民眾安危。

對此，新竹市動保所表示，接獲通報後已立即由動保所、警方及公管中心展開調查，但由於現場無監視器，且受害貓咪已火化，目前尚未查獲人為虐殺事證，依遺體狀況初步研判，可能是流浪犬攻擊。後續公管中心將加強巡視與維護，並研議增設監視器。

動保所呼籲飼主外出務必為寵物繫上牽繩，經勸導不改善者可處3千元至1萬5千元以下罰款，呼籲市民共同維護公共安全。