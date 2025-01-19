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美國管制AI出口　波蘭擔憂阻礙人工智慧長期發展

▲▼半導體晶片。（圖／路透）

▲美國對先進計算機晶片及人工智慧技術出口實施新限制，使波蘭擔憂。（圖／路透）

文／中央社

美國日前針對先進計算機晶片及人工智慧（AI）技術出口實施新限制，波蘭因未被列入主要盟友和合作夥伴名單，對此深表關切，擔憂阻礙波蘭人工智慧產業的長期發展。

美國2024年10月宣布的新措施，將全球國家劃分為三類。第一類國家享有豁免，包括部分英國、西歐、北美，日韓等國家；第二類國家則受到限制，每年只能進口5萬0000個高階圖形處理單元（GPU），若符合條件，限額可翻倍。這類國家為中東歐國家、南美洲、部分非洲國家以及東南亞。第三類國家則面臨更嚴格限制，包括中國、俄羅斯、伊朗等國家。

波蘭被歸類為第二類，引發包括歐盟在內的多方批評。

波蘭數位事務部副部長斯坦德爾斯基（Dariusz Standerski）表示，雖然短期內影響有限，但長期來看，這些措施可能阻礙波蘭人工智慧產業的發展。

斯坦德斯基向波蘭廣播電台（Polskie Radio）表示，波蘭目前僅使用了美國設置晶片進口限額的不到10%。但他同時警告，隨著人工智慧需求的成長，波蘭可能會面臨技術供應的挑戰。他強調，波蘭駐美國大使館已正式要求白宮進一步解釋這些限制。

歐盟委員會之前發表聲明，對美國的限制措施表示不滿，強調應將整個歐盟視為可信賴的合作夥伴，而非潛在風險。華沙大學計算機科學家桑科夫斯基（Piotr Sankowski）在社群媒體批評美國的決策，認為這將削弱波蘭在人工智慧領域的國際競爭力。

根據波蘭通訊社（PAP）報導，波蘭政府近年來致力於推動人工智慧發展。波蘭數位事務部長克高夫科夫斯基（Krzysztof Gawkowski）上週在議會中宣布，波蘭計劃投入約2.35億歐元（約台幣82億）用於建設人工智慧工廠及開發大型語言模型（LLM）。

波蘭在人工智慧領域的進一步突破需要跨國協調與政策支持。隨著歐洲和全球技術格局的快速演變，華沙的挑戰與機遇並存。美國對先進計算機晶片及人工智慧技術出口實施新限制，使波蘭擔憂。

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