「因為長得像壞人」妹子誣告性侵害無辜男坐牢31天　面臨17年刑期

▲女子因為男子長相誣告性侵。(合成圖/翻攝自Bucks County District Attorney's Office與X)

記者李振慧/綜合報導

美國賓州20歲女子安潔拉(Anjela Borisova Urumova)控告遭41歲男子皮爾森(Daniel Person)性侵,導致對方面臨牢獄之災,然而警方調查後發現事件完全是子虛烏有,她最終坦承因為「覺得對方長得像壞人」就隨便誣告。

巴克斯郡(Bucks County)警方表示,20歲女子安潔拉聲稱,2024年4月16日在當地一間超市外,遭41歲男子皮爾森從後方攻擊,對方強行脫掉她的褲子,還無情毆打她的臉。

‘Pennsylvania woman's heinous excuse after falsely accusing man she never met of attempted rape and kidnapping’



“all because he looked creepy” https://t.co/DrFC42Du1N