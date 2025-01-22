「因為長得像壞人」妹子誣告性侵害無辜男坐牢31天　面臨17年刑期

▲女子因為男子長相誣告性侵。（合成圖／翻攝自Bucks County District Attorney's Office與X）

記者李振慧／綜合報導

美國賓州20歲女子安潔拉(Anjela Borisova Urumova)控告遭41歲男子皮爾森(Daniel Person)性侵，導致對方面臨牢獄之災，然而警方調查後發現事件完全是子虛烏有，她最終坦承因為「覺得對方長得像壞人」就隨便誣告。

巴克斯郡(Bucks County)警方表示，20歲女子安潔拉聲稱，2024年4月16日在當地一間超市外，遭41歲男子皮爾森從後方攻擊，對方強行脫掉她的褲子，還無情毆打她的臉。

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‘Pennsylvania woman's heinous excuse after falsely accusing man she never met of attempted rape and kidnapping’



“all because he looked creepy” https://t.co/DrFC42Du1N — Phil Mitchell:Specialist Working With Abused Males (@PhilMitchell83) January 18, 2025

警方接獲報案後，蒐集事發地點周邊監視器畫面與安潔拉手機資訊，進行調查後卻發現案情有許多矛盾之處，安潔拉最後向檢察官坦承說謊，整件事情都是假造，她其實沒有遭到攻擊。

安潔拉坦承，她嘴巴上的撕裂傷，是她進屋時被老年癡呆的祖母丟東西砸中，之所以誣告皮爾森，是因為之前看到對方時，覺得對方長相和開的車看起來都很像壞人，覺得很可怕所以印象深刻。

由於被安潔拉誣告，導致皮爾森被指控多項重罪，在獄中待了31天，如今終於洗清冤屈並重獲自由。安潔拉則因虛報假案面臨7項刑事指控，將面臨最高17年刑期。