水豚發狂！把她「壓到水下」猛啃咬　凶狠攻擊畫面曝光

▲水豚通常被認為性格溫順,但在哥倫比亞卻發生咬人事件。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

哥倫比亞一名女子在湖中游泳時,突然遇見一隻水豚,儘管她試圖與動物保持距離,仍遭到猛烈攻擊與啃咬,甚至多次被壓到水面下,遇襲畫面全被鏡頭錄下。

根據影片,女子一開始豎起手指,警告「保持距離」、「不要靠近」,未料水豚突然發狂,猛然跳到她身上,不斷啃咬其頭部、臉龐與長髮,甚至多次把她壓到水面下。

女子不斷掙扎哭喊,與水豚激烈搏鬥,甚至游到了鏡頭之外。幸好,附近一名男子聽見聲響,趕緊持棍前來幫忙。最後,她在好心人陪同下,一邊顫抖啜泣,一邊離開湖邊。

Life will never be the same: Capybara attacks girl in Colombia and tries to drown her.



The cute death! pic.twitter.com/ZtlPRRiQtq