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水豚發狂！把她「壓到水下」猛啃咬　凶狠攻擊畫面曝光

▲▼水豚發狂了！把長髮妹「壓到水下」猛啃咬　恐怖攻擊畫面曝光。（圖／翻攝X）

▲水豚通常被認為性格溫順，但在哥倫比亞卻發生咬人事件。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

哥倫比亞一名女子在湖中游泳時，突然遇見一隻水豚，儘管她試圖與動物保持距離，仍遭到猛烈攻擊與啃咬，甚至多次被壓到水面下，遇襲畫面全被鏡頭錄下。

根據影片，女子一開始豎起手指，警告「保持距離」、「不要靠近」，未料水豚突然發狂，猛然跳到她身上，不斷啃咬其頭部、臉龐與長髮，甚至多次把她壓到水面下。

女子不斷掙扎哭喊，與水豚激烈搏鬥，甚至游到了鏡頭之外。幸好，附近一名男子聽見聲響，趕緊持棍前來幫忙。最後，她在好心人陪同下，一邊顫抖啜泣，一邊離開湖邊。

《每日郵報》報導，這起事件發生在哥倫比亞北部城鎮謝納加（Ciénaga），女子把手機架在岸邊，試圖拍攝自己游泳，未料錄下攻擊過程。網友指出，「只因為你看過牠們平靜又可愛的影片，仍無法改變牠們是野生動物的事實。」

水豚來自南美洲，為世上現存最大型齧齒類動物，也是草食性、半水生動物，可以在水下閉氣將近5分鐘，也能夠以時速22英里（約時速35公里）的速度奔跑。

水豚壽命約8至10年，體重介於77至146磅（約35至66公斤）之間，棲息在茂密森林或疏林草原的水體附近，通常被認為性格溫順，除非遭到挑釁或威脅，否則不會發動攻擊。

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