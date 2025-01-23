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麥寮社教園區盛大啟用　台塑與地方攜手打造新地標

▲「麥寮社教ESG永續發展示範園區」 占地約8公頃，建築工程由台塑集團投入近4.8億元完成。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲「麥寮社教ESG永續發展示範園區」 占地約8公頃，建築工程由台塑集團投入近4.8億元完成。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

台塑集團總裁王文淵與麥寮鄉長許忠富6年前一句「你出土地，我出建築」簡單承諾，成就了雲林規模最大、設計最具現代感的「麥寮社教園區」。歷經多年規劃與施工，台塑集團四大公司董事長郭文筆（台塑）、吳嘉昭（南亞）、洪福源（台化）、曹明（塑化）及總管理處總經理林善志，21日齊聚園區，主持開幕典禮，許多鄉民到場同慶，場面熱鬧。

▲「麥寮社教ESG永續發展示範園區」 占地約8公頃，建築工程由台塑集團投入近4.8億元完成。（圖／記者王悉宇翻攝）

「麥寮社教ESG永續發展示範園區」 占地約8公頃，建築工程由台塑集團投入近4.8億元完成，週邊景觀工程則由麥寮鄉公所自籌約1.4億元建設。園區內的兩棟建築設計以流暢的線條呈現現代感，分別出自國內知名建築師之手，完美結合實用性與美學，成為當地全新地標。

▲「麥寮社教ESG永續發展示範園區」 占地約8公頃，建築工程由台塑集團投入近4.8億元完成。（圖／記者王悉宇翻攝）

園區內的圖書館與生活美學館，均採低能耗設計，結合紅磚元素與現代風格，打造出兼具傳統與創新美感的建築特色。寬敞明亮的挑高中庭，配合簡潔俐落的動線設計。智慧圖書館提供多元功能，包括舒適的閱讀區、個人專屬閱讀空間、小組討論室，以及備受年輕人喜愛的AI互動資訊室與親子活動室，堪稱地方級的國家圖書館。

▲「麥寮社教ESG永續發展示範園區」 占地約8公頃，建築工程由台塑集團投入近4.8億元完成。（圖／記者王悉宇翻攝）

生活美學館則擁有大型展館、展演廳及國際會議廳，設備新穎完善，適合舉辦各種大型活動或宴會。園區地點鄰近市區，交通便利，鄉民們紛紛表示，這座園區的設立不僅提升了地方的文化氣息，更是地方榮耀，有人開心地說「住在這裡比台北還幸福！」

麥寮鄉長許忠富表示，園區啟用後將成為地方藝文與休閒的全新重心。今年春節期間，大年初一至元宵節，園區將推出一系列迎春活動，包括國寶級娘傘大師呂柏達的精彩演出、AR互動攝影體驗、貝殼彩繪、攝影展、藝術聯展及五湖四海宴工藝展。戶外還有胖卡餐車與特色市集，為遊客提供豐富的節慶體驗。

此外，園區還準備了打卡抽獎活動，頭獎為Iphone 16，增添春節樂趣。台塑集團表示，這座園區是企業與地方攜手合作的成果，未來將繼續深耕地方，致力於提升麥寮居民的生活品質，讓園區成為在地文化與創新的典範。

▲「麥寮社教ESG永續發展示範園區」 占地約8公頃，建築工程由台塑集團投入近4.8億元完成。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲生活美學館則擁有大型展館、展演廳及國際會議廳，設備新穎完善，適合舉辦各種大型活動或宴會。（圖／記者王悉宇翻攝）

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