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大方實用又不失質感！「油品禮盒」成2025新年送禮熱門選擇！

▲▼大方實用又不失質感！「油品禮盒」成2025新年送禮熱門選擇。（圖／業者提供）

▲「得意的一天」推出的油品禮盒，大方又體面成為今年送禮首選。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

歡樂的農曆年節將至，送禮該怎麼選最得體？曾有調查發現，收禮者的喜悅往往取決於禮品的用心程度而非價格高低，而送禮無非是希望傳達心意使對方開心，若送了對方用不到的東西，反而辜負了送禮的心意。近年兼顧實用性及健康考量的禮物成為送禮趨勢，而「得意的一天」推出的油品禮盒，以簡約高質感的設計，符合節慶氛圍，滿足不同家庭的烹飪需求，大方又體面成為今年送禮首選，讓大家今年過年拜訪親友時，面子裡子「蛇」麼都滿意！

油品禮盒多元選擇　蛇麼料理都好吃！

每年送禮總是擔心禮盒大小、份量是否具大器質感？包裝顏色夠不夠吉利討喜？甚至內容物到底有沒有符合對方生活需求？別擔心！今年，得意的一天為大家準備了多款油品禮盒，滿足不同收禮者的烹飪習慣及料理喜好，打造專屬的禮盒，禮盒包含：經典橄欖油禮盒、極選歐洲進口油禮盒及頂級純油雙星禮盒…等，可以依據不同料理方式與風味喜好搭配不同油品，讓營養美味都加分！不再只是一罐油煮好煮滿。

▲▼大方實用又不失質感！「油品禮盒」成2025新年送禮熱門選擇。（圖／業者提供）

【義大利經典橄欖油禮盒】
內容物：得意的一天100%義大利橄欖油兩瓶。
特色：
100%義大利進口，完整保留地中海新鮮原味。
每份含78%單元不飽和脂肪酸，適合煎煮炒炸各式料理。
不添加人工成分，油質透亮且安定。

● 銷售通路：全聯、家樂福、大潤發、愛買等實體通路，及MOMO、PChome等各大網路平台
● 售價：998元/組

▲▼大方實用又不失質感！「油品禮盒」成2025新年送禮熱門選擇。（圖／業者提供）

【極選歐洲進口油禮盒】
內容物：得意的一天頂級初榨橄欖油、極選酪梨油各一瓶。
特色：
頂級初榨橄欖油：義大利原裝進口，嚴選新鮮地中海橄欖，限時冷壓初榨技術，完整封存78%單元不飽和脂肪酸，富含橄欖多酚，天然果香搭配微微的苦辣口感，為料理增添風味，適合涼拌、低溫烹調。

酪梨油：100%歐洲原裝進口的酪梨油，選用西班牙完熟酪梨，每瓶採用16顆*以上Hass & Fuerte酪梨**，製程符合歐盟標準，保留更多營養。每份酪梨油可提供73.9%不飽和脂肪酸，其中含有高比例單元不飽和脂肪酸(Omega-9)，且富含維生素E，油質穩定，高發煙點，用來燉煮、煎炒、炸、烘焙都適合。在烘焙時，酪梨油也可以作為傳統烘焙油脂的健康替代品；不僅能夠為麵包、餅乾和蛋糕等烘焙食品提供濕潤的質地，還能增添一絲淡淡的奶油香氣，豐富食品的層次感。
*每瓶500ml得意的一天極選酪梨油，約來自3~5kg的酪梨，參考CODEX酪梨大小分級中間值(size code 16的中位數250.5 g)，約為16顆以上的酪梨；**全瓶皆採用西班牙酪梨，為維持產品品質實際酪梨品種會因氣候、收成而有所調整

● 銷售通路：家樂福、大潤發等實體通路，及MOMO、PChome等各大網路平台
● 售價：694元/組

▲▼大方實用又不失質感！「油品禮盒」成2025新年送禮熱門選擇。（圖／業者提供）

▲專利伸縮油嘴，方便控制用油量，下廚更優雅從容。

▲▼大方實用又不失質感！「油品禮盒」成2025新年送禮熱門選擇。（圖／業者提供）

【極選純油雙星禮盒】
內容物：得意的一天玄米油、極選酪梨油各一瓶。
特色：
玄米油：保留糙米營養精華的玄米油，富含ϒ-穀維素、植物固醇及維生素E。維生素E具有抗氧化作用，減少不飽和脂肪酸氧化。ϒ-穀維素、植物固醇可促進新陳代謝、調節生理機能。同時適用於各種烹調方式，包括煎、煮、炒、炸，能滿足全家人的日常烹調需求

酪梨油：100%歐洲原裝進口的酪梨油成分單純，選用西班牙完熟酪梨，每瓶採用16顆*以上Hass & Fuerte酪梨**，每份含73.9%不飽和脂肪酸，富含維生素E。

● 銷售通路：全聯、家樂福、大潤發、愛買等實體通路，及MOMO、PChome等各大網路平台
● 售價：594元/組

▲▼大方實用又不失質感！「油品禮盒」成2025新年送禮熱門選擇。（圖／業者提供）

▲義大利原裝原瓶進口，不添加人工成分，油質透亮且安定。

高標準的品質檢驗　餐餐安心又營養

得意的一天有一群最專業的品保團隊，以及領先業界的精密儀器，自主把關25項油品檢驗標準及373項農藥檢測，每瓶得意的一天油品皆已經過重重檢驗，每一次的烹飪都能安心享用健康與美味。

貼心好禮　親友都愛不釋手

送禮送得巧，最能傳達真心意！得意的一天油品禮盒不只外觀設計簡約高雅相當討喜，內容物也是人人喜愛的百搭好選擇。用這份貼心禮物餽贈親友，不僅讓收禮者感受到滿滿的心意，更拉近了彼此的距離，為新的一年增添溫暖與喜悅。

禮盒由此購買►https://reurl.cc/eGQyVW

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