【廣編】銜接母乳很關鍵！媽媽最擔心寶寶保護力與消化道問題

圖、文／佳格提供

母乳是寶寶成長最好的營養來源，當寶寶開始哺育配方奶以銜接母乳時，爸媽最擔心寶寶免疫力與消化道機能健康問題。桂格為分擔媽媽辛勞與解決媽媽擔憂，全新推出「桂格愛力心優護成長奶粉」，母乳關鍵寡醣HMO 2’-FL每份添加200mg，還原母愛濃度營養，提供寶寶最高優勢守護力。桂格愛力心優護奶粉即日起於大樹藥局及各大母嬰專賣店優勢上架！

配方奶銜接母乳時期，媽媽格外重視寶寶的成長與健康。經調查，在不繼續哺餵母乳後，媽媽特別在意寶寶的保護力、消化道機能健康問題。而這些掛心也反應在小兒科門診上，禾馨小兒專科主治醫師徐碩澤指出，問診時爸媽最常提及的寶寶健康問題：感冒與排便是否順暢。此兩症狀都建議爸媽從寶寶飲食上來改善，而母乳是最好的選擇！母乳含多種營養素，其中，關鍵寡醣HMO 2’-FL能作為益菌生，不僅能促進好菌生長、改變細菌叢生態，還可幫助寶寶維持消化道機能健康與調整體質，抵抗外來不良因子影響等問題。

母乳哺育是提供寶寶健康發育的最佳方式，但忙碌的媽媽們亦可透過配方奶粉來呵護寶寶，選擇能延續天然母乳成分的配方，就能為寶寶補充成長所需營養。桂格全新上市「愛力心優護幼兒成長奶粉」，專為現代職業媽媽與嬰幼兒設計：母乳關鍵寡醣HMO 2’-FL濃度每公升高達1公克，還原天然母愛濃度，提供最高優勢守護。同時愛力心優護也添加乳脂球膜MFGM，幫助調整寶寶體質與維持身體健康，對寶寶營養和健康發展提供最好的支持。