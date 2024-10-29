　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】銜接母乳很關鍵！媽媽最擔心寶寶保護力與消化道問題

▲▼銜接母乳很關鍵！媽媽最擔心寶寶保護力與消化道問題。（圖／業者提供）

圖、文／佳格提供

母乳是寶寶成長最好的營養來源，當寶寶開始哺育配方奶以銜接母乳時，爸媽最擔心寶寶免疫力與消化道機能健康問題。桂格為分擔媽媽辛勞與解決媽媽擔憂，全新推出「桂格愛力心優護成長奶粉」，母乳關鍵寡醣HMO 2’-FL每份添加200mg，還原母愛濃度營養，提供寶寶最高優勢守護力。桂格愛力心優護奶粉即日起於大樹藥局及各大母嬰專賣店優勢上架！

配方奶銜接母乳時期，媽媽格外重視寶寶的成長與健康。經調查，在不繼續哺餵母乳後，媽媽特別在意寶寶的保護力、消化道機能健康問題。而這些掛心也反應在小兒科門診上，禾馨小兒專科主治醫師徐碩澤指出，問診時爸媽最常提及的寶寶健康問題：感冒與排便是否順暢。此兩症狀都建議爸媽從寶寶飲食上來改善，而母乳是最好的選擇！母乳含多種營養素，其中，關鍵寡醣HMO 2’-FL能作為益菌生，不僅能促進好菌生長、改變細菌叢生態，還可幫助寶寶維持消化道機能健康與調整體質，抵抗外來不良因子影響等問題。

母乳哺育是提供寶寶健康發育的最佳方式，但忙碌的媽媽們亦可透過配方奶粉來呵護寶寶，選擇能延續天然母乳成分的配方，就能為寶寶補充成長所需營養。桂格全新上市「愛力心優護幼兒成長奶粉」，專為現代職業媽媽與嬰幼兒設計：母乳關鍵寡醣HMO 2’-FL濃度每公升高達1公克，還原天然母愛濃度，提供最高優勢守護。同時愛力心優護也添加乳脂球膜MFGM，幫助調整寶寶體質與維持身體健康，對寶寶營養和健康發展提供最好的支持。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／康芮颱風17：30發海警！　明上午陸警
快訊／高爾宣當爸了！　超萌女兒出生
18歲男強擄侵犯女童！鄰居曝他「見到熟人就笑」：是陽光男孩
快訊／內湖當街砍人！　22歲男投案了
獨／偷錄心靈課程「鬼打牆亂吼」！　苦主爆全班學狗爬：完全邪教
五月天演唱會全延期！旅客大量退房　花蓮業者：今年還能更慘嗎
快訊／內湖砍人！30歲男遭攻擊　躲手搖飲店求救

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全家11月推「青森蘋果霜淇淋」！雙口味酸甜系「山丘藍」藍莓回歸

【廣編】BREEZEONLINE雙11於11／1開跑！全站「最高回饋39%」限時封神單品天天2折起

【廣編】銜接母乳很關鍵！媽媽最擔心寶寶保護力與消化道問題

【廣編】威士忌界獨角獸「費特肯」以風味橫跨200年！紀念套組全球十套極稀問世

速食店萬聖節好康一次看！麥當勞送優惠券、拿坡里炸雞桶買1送1

超商咖啡買1送1！萬聖限定「太妃焦糖瑪奇朵10元、9杯333元」　

7-11「未來超商X-STORE 8」進駐校園！AI貨架「拿了就走」秒結帳

雙11開打！電商暖身優惠搶銅板價好康　還有豪華禮車免費坐、下單送蘿蔔

男大生發工作趣文「多嘴回1句」被資遣！SUBWAY還原過程喊冤

全家合作歐萊德　咖啡萃取打造永續美妝、洗髮精「第2件6折」

家寧挨酸像邪教！遭挖上心靈課程　Andy按讚留言被疑「非和平分手」

騎樓強拉！桃園男落網移送　救人運將還原現場：女童嚇到狂抖

黃子韜直播甜喊「好的老婆♥」　徐藝洋誇：真棒..他急炫耀XD

國3香山段6車連撞釀7傷亡　「遭大車夾擊」2男宣告不治

康芮颱風加速又南偏 最快周三發陸警 ｜20241028 ET午間新聞

弘道x北富銀「富足盃」交流決賽　青銀組隊玩桌遊學金融知識

康芮颱風可能登陸「穿越再北上」　周四、五衝進台灣風雨最劇

真的能轉！萬聖節扮魔術方塊　萌弟玩到全身汗也捨不得脫

女兒遭侵犯「心都碎了」！母轟龜山警：一直說希望能和解

林俊傑要借她「瑕疵麥克風XD」　魏如萱自曝是I人：我就是I～

全家11月推「青森蘋果霜淇淋」！雙口味酸甜系「山丘藍」藍莓回歸

【廣編】BREEZEONLINE雙11於11／1開跑！全站「最高回饋39%」限時封神單品天天2折起

【廣編】銜接母乳很關鍵！媽媽最擔心寶寶保護力與消化道問題

【廣編】威士忌界獨角獸「費特肯」以風味橫跨200年！紀念套組全球十套極稀問世

速食店萬聖節好康一次看！麥當勞送優惠券、拿坡里炸雞桶買1送1

超商咖啡買1送1！萬聖限定「太妃焦糖瑪奇朵10元、9杯333元」　

7-11「未來超商X-STORE 8」進駐校園！AI貨架「拿了就走」秒結帳

雙11開打！電商暖身優惠搶銅板價好康　還有豪華禮車免費坐、下單送蘿蔔

男大生發工作趣文「多嘴回1句」被資遣！SUBWAY還原過程喊冤

全家合作歐萊德　咖啡萃取打造永續美妝、洗髮精「第2件6折」

康芮襲台　海軍陸戰隊第106梯、陸軍第211梯延至11／4入營

「食鹽醃頭」包裹放公廁！凶嫌至今不認殺妹　死者身軀下落成謎

KAKAO WEBTOON台灣關站時間曝光　退款申請「僅開1個月」

快訊／康芮逼近「氣象署17：30發海警」　明上午陸警

大法官最新聲量曝光！　TPOC揭「中立」佔7成：好感度並不算好

7歲罕病童被噎到！鄰居「輕拍後背」帥氣救回一命　驚險畫面曝

八通關越嶺道東段登山入口意象落成　外型如穩重大山

康芮颱風「路徑南修」估達中颱上限　陳其邁示警：高雄風雨更強

草莓可頌出爐就秒殺！台東最夯甜點店　千層可頌蛋塔香濃又酥脆

再被點名參選台北市長　吳思瑤：無暇、沒有心思

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

消費熱門新聞

施打肉毒首重「純淨」度避免抗藥性

超商咖啡買1送1、焦糖瑪奇朵10元

省錢搶6折生鮮、熟食！全聯「惜食地圖」

男大生發工作趣文被資遣！SUBWAY喊冤

青森蘋果來了！還有蘋果泡芙　各賣場優惠一次看

全台速食店「萬聖節優惠」懶人包！

麥當勞「8大優惠券」萬聖節限定送

7-11推限量棒球衣、啦啦隊女神周邊

統一麵送出10萬旅遊金　全台灣最幸運縣市大公布

7-11聯名SUPER JUNIOR推「10大韓式美食」

7-11「未來超商」AI貨架秒結帳！

麥當勞5大夯品買1送1限時26天開跑

雙11驚爆價！口碑爆款保健品超值組買到有夠殺

日本最紅布丁＋法國冠軍主廚慕斯蛋糕「全家」吃得到

更多熱門

相關新聞

佳格與阿義師用循環菜單關懷長輩

佳格與阿義師用循環菜單關懷長輩

銀髮族的未來也是你我的未來，許多生活需求及難處亟需社會共同參與優化。佳格推動「以愛樂活」計畫希望透過營養教育及社區行動，協助長者維持健康、樂活終身。近期偕同營養師及名廚阿義師共同打造「循環菜單」並前往「南機場樂活園地」示範，也鼓勵民眾可加入志工行列。

佳格「以愛樂活營養教育計畫」

佳格「以愛樂活營養教育計畫」

人生和工作都卡關？測驗找出你的「破關法寶」

人生和工作都卡關？測驗找出你的「破關法寶」

親餵母乳「被咬到破皮」　老公回1句好暖

親餵母乳「被咬到破皮」　老公回1句好暖

佳格「以愛灌溉」營養教育計畫

佳格「以愛灌溉」營養教育計畫

關鍵字：

佳格母乳愛力心優護奶粉

讀者迴響

熱門新聞

康芮4縣市颱風假機率高　且有「好消息」

康芮「越修越南」暴風侵襲率98%　降雨最劇時間曝

不想放颱風假！他列「4天日期」網秒懂

繳電話費「發票中1000萬」　4張發票沒人領！快截止了　

正妹萬聖節扮魅魔「淫紋」除不掉　糗照千萬觀看

快訊／10級強風來了　4縣市豪大雨特報

路邊救可愛小貓回家　竟是瀕危野生動物

會不會出軌早注定！AI照曝：這面相最愛偷吃

康芮颱風假關鍵曝　可能登陸暴風圈罩全台

快訊／康芮今晨轉中颱挑戰強颱　最快下午海警明陸警

便當店老闆「女友是免費飛機杯」被洗1星！回應惹怒網

道奇聽牌！弗里曼轟出世界大賽紀錄

康芮「暴風侵襲率」15地衝破90%　專家：全台有望放2天颱風假

癱瘓女「滿頭壓瘡」無意識！家屬1理由堅持救到底

康芮長胖！他推測喊「這天放假機率99%」網炸鍋

更多

最夯影音

更多

家寧挨酸像邪教！遭挖上心靈課程　Andy按讚留言被疑「非和平分手」

騎樓強拉！桃園男落網移送　救人運將還原現場：女童嚇到狂抖

黃子韜直播甜喊「好的老婆♥」　徐藝洋誇：真棒..他急炫耀XD

國3香山段6車連撞釀7傷亡　「遭大車夾擊」2男宣告不治

康芮颱風加速又南偏 最快周三發陸警 ｜20241028 ET午間新聞

熱門快報

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面