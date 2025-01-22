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川普上任　學者：北京將加大關注「美對台軍售」

▲川普20日上任美國總統。（圖／路透）

▲川普20日上任美國總統。（圖／路透）

文／中央社

美國白宮易主。學者表示，在美中溝通機制運作良好情況下，台海風險可控；北京將加大關注美國對台軍售、總統出訪過境美國、美台高層可能互訪等狀況，北京將其視作「風險」。

國策研究院22日舉辦「川普新政與2025國際變局」座談會，多名專家學者出席與會。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳於會上表示，美中關係「太平洋大兩岸」高度制約「台海小兩岸」，在美中溝通機制運作良好情況下，台海風險可控，可以避免誤判、防範意外。

他指出，從中國領導人習近平對川普（Donald Trump）發當選賀電到川普就職前「川習通話」來看，初步判斷美中溝通「不悲觀」，推估未來美台關係也不會有太大的問題；不過從北京的角度來看，美中台關係依舊存有風險。

張五岳剖析，川普第一任期使大量美國高官到訪台灣，第二任期會否持續推動美台高層互訪，這是北京關切所在。川普第一任期對台出售大量高性能武器，北京將加大關注川普第二任期對台軍售狀況，甚至是美台軍事有進一步合作。

張五岳提到，北京擔憂華盛頓打「台灣牌」，總統賴清德後續出訪友邦、過境美國的地點、時間、形式會是北京的觀察點，其將視賴總統透過出訪名義、過境美國的狀況決定是否對台加大施壓力道；不過只要美中溝通機制順暢，這些風險是可控的。

「2025年兩岸關係理論上不會有所謂很大的意外跟失控」，張五岳初判，台灣仍然必須對於中共對台軟硬兩手加以注意，今年恰逢北京制定「反分裂國家法」25週年，可觀察「逢5逢10」有否擴大舉辦紀念活動、將由誰發表重要談話，彼時也恰逢賴總統就職1週年、世界衛生大會（WHA）舉辦前夕，兩岸氛圍恐不會太友好。

張五岳認為，北京規劃開放福建、上海團客來台旅遊，這是務實地對台「軟的一手」；今年恰逢新加坡「馬習會」10週年，推估前總統馬英九將赴北京進行「馬習三會」，對於北京來說，這樣的會面可以對內交代、對外宣示，對台凸顯區隔對待、差別待遇。

張五岳強調，基於美中保有溝通機制、美台存有互信基礎，儘管美台互動牽涉敏感議題，不會有引爆兩岸衝突的狀況；接下來兩岸應是避免誤判、防範意外、管控分歧，可以透過各式雙向對等互動交流累積彼此善意。

亞太和平研究基金會執行長董立文認為，川普上台不會改變北京對台統戰目的，將會持續對台採取「陰陽兩手」策略，陰謀為以推動兩岸經濟社會融合名義執行統戰滲透工作；陽謀是對台持續採取灰色侵擾行動、軍事威嚇。

董立文指出，兩岸旅遊開放勢在必行，不過台灣不該抱有不切實際幻想，誤解將有數百萬名陸客來台「救經濟」，預期應是有幾個具象徵性的旅遊團來台觀光。川普上任後，兩岸政府繼續各做各的，只要中共對台統一政策目標不變，「兩岸政府永遠是兩條平行線」。

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