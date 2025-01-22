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吉伊卡哇來了！住飯店免費搭海上超跑賞IP　小酌「烏撒奇」調酒

 ▲高雄漢來大飯店帶旅客搭乘海上遊艇超跑。（圖／漢來大飯店提供）

▲高雄漢來大飯店帶旅客搭乘海上遊艇超跑。（圖／漢來大飯店提供）

記者許宥孺／高雄報導

大人、小孩都為之瘋狂的日本超人氣IP「吉伊卡哇」25日將降臨高雄！適逢春節期間，看準旅客到港都走春，高雄漢來大飯店推出住房送海上超跑超狂體驗；英迪格酒店則推出以吉伊卡哇角色命名的調酒；承億酒店則下殺房價至2.2折，並加碼贈送翌日早餐。

▲高雄漢來大飯店推出「海上超跑派對」住房專案。（圖／漢來大飯店提供）

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▲高雄漢來大飯店推出「海上超跑派對」住房專案。（圖／漢來大飯店提供）

高雄漢來大飯店位於高雄港第一排，步行10分鐘即可抵達愛河灣。也者與「艇萌玩家」合作，推出「玩酷港都 海上超跑派對」專案，雙人入住港景精緻客房7378元起，不僅可在港景精緻客房全天欣賞愛河灣無敵港景，還可搭乘海上超跑遊艇遊港灣，以不同角度觀看吉伊卡哇的超萌魅力，專案再贈翌日自助式早餐。

▲高雄英迪格酒店推出以吉伊卡哇命名的3款調酒。（圖／英迪格酒店提供）

▲高雄英迪格酒店推出以吉伊卡哇命名的3款調酒。（圖／英迪格酒店提供）

高雄英迪格酒店 Pier No.1 高空酒吧自26日至2月28日止，推出期間限定「吉伊卡哇」3款主題調酒，以人氣角色《烏薩奇》、《小八貓》、《吉伊卡哇》為命名，詮釋南國冬日意象與鮮活有趣的城市氛圍，提供特地到高雄過節的旅客別具特色、彷彿置身遊樂園的冬日酒吧體驗。

除了吉伊卡哇裝置外，承億酒店舉辦的「承億亞灣藝術節」，其中在高雄港旅運中心展區，有藝術家芮潔創作的2隻可愛「Moi」氣球攀爬攻佔旅運中心外牆，即日起至2月2日盛大展出，讓旅客到一趟高雄港，就能看好看滿、拍好拍滿。

▲▼Moi氣球裝置攀爬在高雄旅運中心外牆。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼Moi氣球裝置攀爬在高雄旅運中心外牆。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼Moi氣球裝置攀爬在高雄旅運中心外牆。（圖／記者許宥孺攝）

承億酒店即日起推出新春訂房專案，即日起24日搶先預訂，不含早餐優惠價2.2折起，限定春節期間1月25日至2月1日入住，只要現場出示承億酒店官方LINE好友，飯店直接請房客免費吃早餐。

此外，春節9天連續假期期間，承億酒店也推出館內餐廳優惠，於春節期間預訂「BAR KAO泰式餐酒館」套餐，可另外加購年節限定龍蝦炒河粉乙份；房客凡至「貳陸日全食 全日餐廳」用餐即享紅酒乙杯／每人；「PARA鐵板料理」凡點套餐即贈伴手禮「麻薏酥」乙顆；「両鍋極上鍋物」房客凡點套餐即贈「海鮮牛軋糖」乙份。

▲坐擁亞灣區360度高空絕佳美景的「BAR KAO泰式餐酒館」，推出年節限定龍蝦炒河粉。（圖／承億酒店提供）

▲坐擁亞灣區360度高空絕佳美景的「BAR KAO泰式餐酒館」，推出年節限定龍蝦炒河粉。（圖／承億酒店提供）

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