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辦公室主任抗議「連署不公」要黃國昌先請假　蔡壁如：我不曉得

▲▼民眾黨中央委員當選人蔡壁如。（圖／記者袁茵攝）

▲民眾黨中央委員當選人蔡壁如22日到台玻大樓開會，終於和黃國昌見上一面。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席補選將於2月15日登場，由代理主席黃國昌對上前立委蔡壁如，今（22日）上午9時為連署首日，得達到300黨員支持，黃國昌1分鐘就達標，蔡壁如截至下午2時24分為259票；但蔡壁如辦公室主任王明煒不滿連署取消人數上限，還認為黃國昌應請假代理黨主席一職。對此，蔡壁如僅說「我不曉得」。

民眾黨主席補選時間訂於2月15日上午9時至下午4時止，並在1月22日上午9時至24日進行候選人線上連署；而22日9時一到，據了解，黃國昌1分鐘就達成300人連署的戰績；截至9時30分，已有1922名黨員支持黃國昌，蔡壁如72人；上午10時43分，黃連署達3441人、蔡壁如150人；中午12時57分為黃4748票、蔡218票；下午2時24分為蔡壁如259票。

不過，民眾黨22日中午在中央黨部召開中央委員會議，儘管開放線上參與，但身為創新創業委員會主委的蔡壁如選擇親自到場，總算和主持會議的黃國昌見上一面。會後，被問到有無跟黃國昌見面溝通？蔡壁如表示，今天談的主題就是各個委員會，所以有見到面，也有打招呼，但是沒時間坐下來好好地談。

被問到氣氛如何，有沒有幫彼此加油？蔡壁如提及，「還不錯啦！就是打招呼」、「嗯⋯可以可以，就彼此加油，我們就是良性競爭啦！」至於黃國昌上午受訪時稱，黨內溝通管道流暢，蔡壁如說，如果非常流暢的話，那就繼續約時間溝通。

面對辦公室主任王明煒在黨代表群組抗議選務不公平，蔡壁如回應，因為今天行程有點忙，還沒有看LINE，不曉得辦公室主任做了什麼事，「我想了解一下，整個通盤了解之後我再來回答，沒關係，下次有機會再來回答」。

針對王明煒喊話黃國昌請假？蔡壁如指出，就由黨主席補選的主委解釋，因為不是同額競選的話，「是不是代理黨主席應該要請假或怎樣，我想黨裡有黨的規定，就看當初規定是怎麼規定」。

另外，被問到黃國昌開始連署1分鐘就達標，目前自己連署達標了嗎？會不會覺得機制不公平？蔡壁如回應，自己還不知道，早上都在跑行程，很多資料到現在都不知道。

至於中央委員江和樹說，肉眼可見黨內比較支持黃國昌？蔡壁如認為，一個民主政黨的發展，應該要能夠融入多元聲音，可促進民眾黨在社會的能見度，也期待透過這次黨主席選舉，可了解2位候選人對整個社會的訴求，以及闡述2026理念是什麼，讓整個社會更了解民眾黨，個人認為有助於民眾黨向前走的動力。

▼蔡壁如辦公室主任在黨代表群組抗議，要黃國昌先請假黨主席。（圖／讀者提供）

▲▼蔡壁如辦公室主任在黨代表群組抗議，要黃國昌先請假黨主席。（圖／讀者提供）

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