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快訊／民眾黨美女議員林珍羽罹肺腺癌　曝「手術順利」恢復狀況良好

▲▼林珍羽罹患肺腺癌。（圖／翻攝林珍羽臉書）

▲林珍羽罹患肺腺癌。（圖／翻攝林珍羽臉書）

記者袁茵／台北報導

民眾黨台北市議員林珍羽22日表示，從來不吸菸的自己卻確診肺腺癌第一期，當時健檢掃描出肺部有1.2公分的腫瘤，醫生建議她盡快手術治療，並告知「妳很幸運，還好發現得早」，目前手術相當順利，單孔胸腔鏡傷口小恢復狀況良好，但是短時間要暫別各種麥克風。

林珍羽22日透過臉書發文表示，一直以來自己是全家最健康的，「大家要記得定期健康檢查，感謝低劑量斷層掃描，（LDCT），從來不抽菸的我，怎麼也沒想到會被確診肺腺癌1期。」

林珍羽提及，健檢結果出來當下接收到建議轉胸腔科，進一步檢查當下，其實腦中瞬間空白，心裡充滿疑問，「我們沒有家族病史，平常作息勉強算正常、沒有抽菸，怎麼會有毛玻璃狀肺結節？」但事實是，肺腺癌與吸菸的關聯並不如大家想像中那麼直接，空氣污染、基因、生活環境等因素，都可能讓大家成為高風險族群。

林珍羽指出，幸好在健檢中心建議下做低劑量斷層掃描，在沒有任何不適症狀時，就及時發現肺部有1.2公分的腫瘤；經過門診評估，醫生建議盡快手術治療，這一步為她爭取最寶貴的機會，醫生也說「妳很幸運，還好發現得早」，經過手術化驗後，確診為肺腺癌第一期。

林珍羽也感謝台大醫師陳晉興操刀手術，以及台大癌醫院中心醫療團隊的細心照護，讓她能夠安心邁向康復之路，「請大家放心手術相當順利，單孔胸腔鏡傷口小恢復狀況良好。」且護理師還詢問她什麼時候開議，到時可會有些中氣不足，「看來短期要暫別各種麥克風了。」

林珍羽指出，自己會趁年節好好休養生息，「請大家放心，雖然會需要一段時間調養身體，但我們服務團隊仍會堅守崗位，持續為市民服務，所有工作都已妥善安排，不會受到影響。」也感謝服務團隊在關鍵時刻撐著地方服務，如稍有怠慢還請鄉親多包涵，「我會盡快修復恢復狀態，帶著更健康的自己回到大家身邊。」

最後，林珍羽也提醒大家，「也許你跟珍羽一樣覺得自己身體健康，不需要檢查，但疾病不會挑人，定期的健康檢查，為自己！為家人要好好的重視身體健康喔」。

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