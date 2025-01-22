黃國昌對蔡壁如！民眾黨主席補選2政見會　沒辯論、開放黨員提問

▲林富男。（資料圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席補選將於2月15日登場，由代理主席黃國昌對上前立委蔡壁如，並預計在2月8日和2月14日舉辦2場政見發表會，但不排除加入辯論環節，使蔡壁如質疑原本公告沒有辯論。民眾黨選舉委員會主委林富男今（22）表示，沒有踩辯論，但為了讓內容更豐富，且能回答黨員問題，所以有設計「黨員提問」環節，開放黨員線上提問候選人。

民眾黨日前公告，黨主席補選時間訂於2月15日上午9時至下午4時止，以網路投票方式進行；而線上報名期間為1月14日上午9時開始至1月17日晚上6時截止。根據民眾黨規劃，1月22日至24日進行候選人線上連署，2月4日公開抽籤、2月6日公告選舉公報列出名單及政見，2月8日和2月14日舉辦2場政見發表會，待15日選舉後，19日正式公告名單。

面對2月8、14日的政見發表會，到底會不會有辯論環節？林富男22日下午接受電訪時表示，沒有採辯論的形式，公告是寫政見發表會，所以仍然是政見發表會，但為了使內容能更加豐富，然後能回答黨員問題，所以會設計「提問環節」，由黨員在線上提問題，但沒有交叉辯論。

另外，關於蔡壁如辦公室主任王明煒認為，黃國昌應該要請假黨主席，黨內有無討論？林富男回應，自己沒碰到此提案，且代理黨主席不會影響選舉過程跟程序，因為整個選舉過程包含中央委員、中評委，且補選程序由他主持，黃國昌完全不干涉，也不容許黃國昌干涉。

至於王明煒抗議從中央委員分票軌道，現在連署方法也沒符合規範，質疑選務不公平？林富男指出，選務當然是公平公正，而且完全公開的，至於黃國昌當代理黨主席有無不公平，目前自己看不出來，況且中央委員會也沒人提出抗議，「每個人有每個人權利，我們予以尊重，但我一定力求整個選舉過程是公平、公正並且公開」。

媒體追問，王明煒也質疑連署達300人上限卻沒關系統？林富男說，自己不曉得現在票數，但現在選舉連署人數誰高誰低，也不會影響到候選人的任何資格。