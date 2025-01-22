監察院稱「砍預算影響柯文哲案續查」　林濁水舉2點轟：蹭什麼熱鬧

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

監察院業務費遭大砍96%，監察院21日召開記者會稱「目前調查中的前民眾黨主席柯文哲相關北士科案、台智光案及魚果菜市場案，都將因預算大砍難以續查。而政治獻金案能不能結案？不曉得」。對此，前立委林濁水今（22日）指出2點駁斥，監察院太扯了，檢察官調查會比監察院更不專業嗎？且一旦檢調辦案沒有障礙，就不必彈劾，既然如此監察院還蹭什麼柯案熱鬧。

林濁水表示，「山大王」和「他的白色先鋒」在預算審查敦克爾克大撒退後，刪、保留額度仍然很誇張，但是政府方面的反擊，卻也有不少欠缺說服力，其中最扯的就屬監察院無疑。

林濁水指出，監察院居然大張旗鼓強調「調查中的北士科案、台智光案及魚果菜市場案等，都將因此次預算大幅遭砍，而難以繼續調查，而柯文哲政治獻金案件可能難以收尾提出調查報告」。

林濁水直言，太扯了，第一、柯案檢察官起訴的起訴了，偵辦的偵辦了。他們辦案調查會比監察院更不專業、更不清楚，更沒有歪斜之處嗎？這樣監察院還忙什麼？是只為了證明自己的存在嗎？為什麼不省一省公帑和公務員寶貴的時間和精力，以便辦正事？

林濁水認為，第二、各國彈劾權設置目的在於遇到大官，一般司法機關頂不住辦不了，所以由國會予以彈劾去職，卸除司法機關的政治壓力，一旦檢調辦案沒有障礙，就不必彈劾，例如尼克森案就是總統一辭職，國會就中止彈劾程序。既然如此監察院還蹭什麼柯案的熱鬧。

▼前立委林濁水。（圖／記者屠惠剛攝）