韓國瑜訪美笑稱「大使館預算不夠還送禮」　駐美代表秒變尷尬臉

▲韓國瑜在整個活動結束的致詞後，由我國駐美代表俞大㵢送上國會的水晶。（圖／李彥秀提供）

記者鄭佩玟／台北報導

第60屆美國總統川普就職典禮20日在美國首都華盛頓舉行，立法院長韓國瑜率領跨黨派慶賀團見證歷史時刻，並在當地時間21日前往美國會大廈拜會參、眾議員。韓國瑜在整個活動結束致詞後，我國駐美代表俞大㵢送上國會的水晶，豈料，韓國瑜突然開玩笑表示「我想說大使館預算不夠，還送這個，我於心不忍」，讓俞大㵢瞬間尷尬，但也很快換上笑容合影。

美國總統川普在美東時間20日宣誓就職，美國政府考量氣候寒冷，就職典禮改在國會山莊內舉行，取消戶外觀禮區，改到「第一資本體育館」。代表團晚間受邀出席「美國退伍軍團協會」主辦的貴賓酒會，立法院表示，韓院長再獲特殊禮遇入座主桌，與川普執政團隊若干重要成員自然互動交談，活動簡單隆重，氣氛輕鬆愉快，歷經約2小時結束，為此次代表團訪美第一天國會外交行程，譜下完美的句點。

韓國瑜院長率跨黨派立法委員在駐美代表處安排下，於21日赴國會山莊拜會多位重量級聯邦參、眾議員，包括聯邦參議院商業委員會主席Ted Cruz(R-TX)、外交委員會「亞太小組」主席Pete Ricketts(R-NE)、軍事委員會資深成員Tammy Duckworth(D-IL)及Dan Sullivan(R-AK)等參議員，聯邦眾院共和黨領導階層排名第四之黨團會議主席Lisa McClain(R-MI），以及眾院外交委員會榮譽主席Michael McCaul(R-TX)。

