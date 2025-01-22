總預算被大砍2075億！有救濟手段？　卓榮泰：大家一起努力

▲卓榮泰出席2024年第3屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念郵票發行典禮。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

114年度總預算昨三讀完成，歲出原編列約新台幣3兆1325億，審議結果歲出降為約2兆9248億，減列2075億創史上新高。行政院發言人李慧芝昨表示，預算案有窒礙難行、諸多待釐清之處，行政院完全無法接受。而卓榮泰今（22日）出席12強棒球冠軍紀念郵票發行典禮，被問到是否會有其他救濟方式？他僅表示，「大家一起努力」。

中華郵政董事長王國材致詞時說，首次真正拿到棒球冠軍的紀年郵票是在民國67年的9月9日，距今已快50年，這次先發行20萬冊冠軍明信片、3.5萬份冠軍郵折，預計發行60萬套冠軍紀念郵票。交通部長陳世凱說，郵票就是在記錄歷史，台灣英雄為台灣寫下歷史，今天中華郵政也正式把台灣英雄寫入史冊。

卓榮泰致詞時笑說，今天來是來紓解壓力的，打電話給王國材董事長那幾天，剛好就是得到冠軍的那幾天，「短短幾天我的壓力有多大？好多人來告訴我，什麼時候要發紀念幣？什麼時候要發紀念郵票？我無法承受，只好打給董事長問什麼時候要發郵票」。

卓榮泰表示，這個過程真的很快，如果是發紀念鈔、紀念幣可能要很長的時間，工程之浩大，影響更深遠。但很感謝中華郵政，在這麼短時間內把紀念郵票呈現出來，讓國人可以再度參與到當時的感動，「所以我今天壓力全部紓解了」。

接著卓榮泰說，接著下一場在電視看的比賽是經典賽，所以要再把責任轉到曾總教練身上，「剛剛王國材董事長已經把2、3月的比賽時間講得很清楚，他的內心是在講，下一批如果要發，大概時間也設計好了」。卓說，希望全國有這種可以激起團結、興奮的每個時刻，都能留下最漂亮的見證。