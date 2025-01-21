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總預算案「有窒礙難行之處」　行政院：完全無法接受

▲▼中央政府總預算 外交國防委員會部分預算 表決 立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲114年度中央政府總預算今審查完畢，總統府、行政院接表示無法接受。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院今下午三讀114年度總預算，歲出原編列約新台幣3兆1325億，審議結果歲出降為約2兆9248億，共計減列2075億，刪減金額創史上新高。行政院發言人李慧芝表示，根據主計總處分析，立院相關說明與通案統刪部分的決議內容並不相同，顯見本預算案整體審議皆尚有待釐清之處，行政院認為有窒礙難行之處，完全無法接受。

行政院會去年8月通過主計總處編具的「114年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表與中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」，函請立法院審議，其中總預算案歲入新台幣3兆1534億元、歲出3兆1325億元雙雙創新高，歲入歲出賸餘209億元。

立法院會於17日開始處理114年度中央政府總預算案，20日不斷電審查至21日凌晨後完成二讀，接著下午完成三讀。根據審議結果，原列歲入總額為3兆1533億6619萬元，增列114億3815萬7000元；原列歲出總額為3兆1324億6890萬9000元，減列2075億7425萬9000元，降為約2兆9248億元。

李慧芝指出，由於立院混亂且重複提刪凍案，使得行政院主計總處估算困難，此外主總說明，依照立法院院會表決通過的通刪決議內容，原文為「如『總刪減數』未達939 億元 7500 萬元，另予補足」 ，按照通刪決議所列科目及比率，計算之通案刪減數為301 億元，加計委員會審查階段刪減 67 億元，以及院會表決提案刪減 1,068億元，合共刪減1,436億元，已超過決議所指「總刪減數」所定939 億7,500 萬元額度。

李慧芝表示，今日立法院所作說明指稱，除歲出部分減列1135億9925萬9千元外，「通案統刪不低於939億7500 萬元，由行政院核實辦理各機關通刪項目之預算調整減列」一節，按照行政院主計總處提供的資訊，與立法院原決議內容完全不符，對此說明內容，以及本預算案整體審議皆尚有諸多待釐清之處，政院表示無法接受。

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