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社會 社會焦點 保障人權

急診被問哪不舒服突暴怒　他嗆3護理師「醫院了不起喔」下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿榮（化名）2022年8月間因為受傷被朋友送至某醫院急診室，卻對2名檢傷護理師、1名護理師組長辱罵三字經、丟擲物品，甚至嗆聲「醫院又怎樣？醫院就了不起喔」，因而挨告。台中地院法官日前審理此案，並依對醫事人員以強暴妨害執行醫療業務罪，判處他有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元。

▲▼ 醫療工作者,醫院,醫師,醫生 。（圖／VCG）

▲阿榮受傷被送至醫院，卻大鬧急診室。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿榮2022年8月間因為受傷被朋友送至某醫院急診室，當檢傷護理師A詢問同行友人阿榮是哪裡不舒服時，他卻自認受到輕視，竟大罵「X！妳給我過來」，接著拿起手機錄影，再將自己的手機丟向檢傷護理師A。

接著，一旁的檢傷護理師B見狀，出聲提醒在醫院講話請小聲一點。阿榮又被點燃怒火，當場對著檢傷護理師B嗆聲，「X！醫院又怎樣？醫院就了不起喔？」

護理師組長發現狀況不對，立刻上前詢問阿榮是否還要接受診療，結果也被阿榮以三字經辱罵，對方甚至氣到徒手揮打值班台的醫療器材。

台中地院法官認為，阿榮曾因涉犯不能安全駕駛案件、傷害案件，被法院判刑確定並執行完畢，如今又再度觸犯同類型的暴力犯罪，依法應加重其刑，考量到他是拖到接受法院訊問時才坦承犯行，至今仍未與3名受害者成立和解，最終依2次對醫事人員以強暴妨害執行醫療業務罪，各判處他有期徒刑4個月，另依公然侮辱罪判處罰金8000元（得易服勞役8日），合併應執行有期徒刑為5個月，得易科罰金15萬元，全案仍可上訴。

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