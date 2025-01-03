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社會 社會焦點 保障人權

夫帶妻女環島「領光存款落跑」　她一刷存摺只剩87元

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻控訴，丈夫阿興（化名）2023年2月間帶著她和女兒去環島旅遊，之後無故失蹤，還把她帳戶內的存款提領一空，只剩下87元，母女倆只能依靠政府津貼、民間團體補助過活，憤而決定提告與阿興離婚。台中地院法官日前審理之後，裁定准許人妻的請求，判准兩人離婚。

女子,女性,女生,上班族,崩潰,難過,憂鬱,壓力,短髮（示意圖／CFP）

▲阿興拋下妻女失蹤，還把妻子的存款提領一空，只留下87元。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，與阿興登記結婚之後，生活所有開銷都是由丈夫支付，但實際上那些錢都是她帳戶內的存款；婚後1年，也就是2023年2月，丈夫帶著她和女兒去環島旅遊，四處住旅館，沒想到人卻在同年7月間突然無故失蹤，打電話都無法接通，之後她刷了存摺，才發現存款早已被丈夫提領一空，僅剩下87元。

人妻表示，她發現存款被領光之後，立刻報案，由於女兒還小又無人可以幫忙照顧，她無法外出工作賺錢，幸好經過警方及社工協助，才得以依靠政府津貼和民間團體補助過活，考量到丈夫惡意遺棄母女倆，她也決定向法院提出離婚訴訟。

面對妻子的指控，阿興經過法院合法通知並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

台中地院法官認為，阿興婚後侵占妻子的存款，目前人已經失蹤無法聯繫，雙方的婚姻關係確實產生破綻，構成難以維持婚姻之重大事由，阿興具有可歸責之處，最終裁定准許妻子的請求，判准兩人離婚，全案仍可上訴。

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