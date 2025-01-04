駕駛先問「要去撞過去喔？」再輾死寵物狗　瞎扯沒看到下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿強（化名）2023年1月間開車搭載友人，行經某巷弄時，看見鄰居飼養的寵物狗出現在路中央，竟與友人討論「要去撞過去喔」、「嗯，輾過」，接著當場輾過狗，被路人提醒還反嗆「不然你不會去檢舉，看是我不對還是你不對」。阿強一審矢口否認犯行，強調沒看到狗，結果被判有罪，他改口坦承犯行，並同意賠償飼主6萬元達成調解，二審才獲得緩刑2年的機會。

▲阿強看到鄰居飼養的寵物狗出現在路中央，竟開車輾過去。（示意圖／達志影像，非本案中提到的犬隻。）

判決書中記載，阿強2023年1月間開車搭載友人，行經台中市神岡區神清路某巷弄時，一轉彎就看到鄰居飼養的寵物狗出現在路中央，他竟與友人討論「要去撞過去喔」、「嗯，輾過」，接著真的開車輾過狗，導致狗傷重死亡；當時旁邊有民眾目擊，趕緊出聲提醒「撞到狗了，喂」，竟遭他們反嗆「不然你不會去檢舉，看是我不對還是你不對，狗給牠放在那裡」。

阿強一審時矢口否認犯行，強調自己當時沒有看到狗，如果有看到，他就不會開過去了。

台中地院一審法官認為，阿強在發生撞擊之前與友人討論是否要輾過鄰居的寵物狗，當時車輛與狗相距3戶民宅的距離，他大約有3秒可以反應，例如減速、停車、閃避等等，但他什麼安全措施都沒有做，反而直接輾過去，顯然他在主觀上具有宰殺、毀損該犬隻的意圖，因此依動物保護法第25條第1款之違反同法第12條第1項前段規定不得任意宰殺動物罪，判處有期徒刑3個月，併科罰金20萬元，前者得易科罰金9萬元，後者得易服勞役200日。

阿強提出上訴並表示，他已經在民事事件審理中與鄰居達成調解，同時道歉及賠償6萬元，希望二審法官可以從輕量刑，給予他緩刑的機會。

台中高分院二審法官認為，阿強從接受警方偵訊、一審到二審準備程序，都沒有坦承犯行，直到與飼主達成和解，才改口認罪，經綜合考量他認罪的時間點、法院已進行的證據調查程序、司法資源耗費、對相關證人的負擔等量刑事由，最終認定不影響量刑結果，因此裁定駁回請求從輕量刑的部分。

至於緩刑的部分，法官表示，阿強過去沒有犯罪紀錄，本案是因為一時失慮觸法，念在他已經坦承犯行、達成調解，飼主也同意予以緩刑宣告，於是裁定予以緩刑2年，全案確定。