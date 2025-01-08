妻偷吃已婚男遭正宮索賠350萬　強制執行後夫才知被戴綠帽

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫控訴，妻子小鳳（化名）2021年間與已婚男子阿強（化名）發生婚外情，被阿強的老婆抓包之後，遭求償350萬元，他直到強制執行程序後才知道此事，憤而決定對阿強提告求償50萬元。台中地院法官日前審理此案，並判阿強應賠償人夫50萬元。

▲小鳳坦承與阿強發生婚外情。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，妻子小鳳2021年間與阿強發生婚外情，有一次兩人從汽車旅館離開時，突然被阿強的老婆阻攔，對方要求妻子當場簽署協議書，承諾賠償350萬元，還簽下3張本票作為擔保，後來經過協商，賠償金額降為185萬元，妻子先付了50萬元，沒想到阿強的老婆突然改口要求清償300萬元，隨後在2022年提起強制執行；他直到強制執行程序之後，才知道妻子外遇的事情，憤而決定對阿強提告求償50萬元。

阿強則辯稱，他與小鳳沒有發生不正當交往關係，小鳳之所以簽訂協議書、本票，應該是為了避免影響到自身的婚姻關係；退一步而言，就算兩人之間有「超友誼」的關係，也早已超過損害賠償請求權的時效了（2年）。不過，小鳳出庭時不僅承認與阿強在汽車旅館發生過性行為，也表明丈夫的確是在強制執行程序之後才知道這件事情。

台中地院法官認為，從現有證據看來，人夫應該是在2022年2月間知道小鳳外遇，並於2023年12月提告，沒有超過時效，而阿強對於自己的主張，沒有提出相關證據佐證，最終不採信他的說詞，並判他應賠償人夫50萬元較為適當，全案仍可上訴。