夫嫌妻回娘家太久趕出家門　還賭光女兒住院保險金！結局慘了

記者黃翊婷／綜合報導

人夫阿哲（化名）被妻子小鳳（化名）指控婚後好賭、家暴，不僅賭光女兒住院領取的保險金，還因為妻子回娘家太久，就氣得把人趕出家門。台中地院法官日前審理此案，考量到夫妻倆分居長達10年，婚姻關係確實已經產生重大破綻，且可歸責性是阿哲較重，最終裁定准許小鳳的請求，判准兩人離婚。

▲小鳳控訴丈夫阿哲只因為覺得她回娘家太久，就把她趕出家門。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

小鳳在判決書中主張，阿哲婚後不務正業，不幫忙分擔家務就算了，還好賭，在外面積欠大量債務，把女兒住院領取的保險金賭光，甚至多次參與山老鼠集團盜採林木，因而觸法被判有罪入獄；此外，阿哲會對她家暴，某次農曆新年時，只因為她在娘家多待1天，丈夫就氣得要把她趕出家門。

小鳳表示，如今夫妻倆已經分居長達10年，她也不想再忍了，這才決定向法院訴請離婚。而阿哲經過法院合法通知並未於言詞辯論期日到庭，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

小鳳的姊姊也出庭作證，證實小鳳說的都是真的，而且阿哲原本已經同意離婚，後來不知道什麼原因反悔，小鳳不得已才會選擇走上司法途徑。

台中地院法官認為，阿哲婚後對小鳳家暴，又數次涉及刑事案件而入獄，顯然已經危及婚姻關係的維繫，考量到雙方已經分居10年，從調解到審理期間他都沒有到庭，也沒有任何積極修復婚姻關係的行動，兩人的婚姻關係確實產生重大破綻，且可歸責事由是男方較重，最終裁定准許小鳳的請求，判准兩人離婚，全案仍可上訴。

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