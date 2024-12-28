半夜貼紙條討債　債主「禮貌詢問」1原因獲不罰

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿強（化名）今年10月間半夜前往台中市某大樓張貼紙條，要求住戶阿明（化名）處理債務，還曾禮貌詢問其他住戶是否認識阿明、有沒有打擾到大家等等，但仍被警方認為涉嫌「藉端滋擾住戶」。台中地院法官日前審理此案，認為阿強手段尚且平和，難認有藉端滋擾行為，最終裁定不罰。

▲阿強貼紙條討債，卻被認為是「藉端滋擾住戶」。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，警方在移送意旨中主張，阿強今年10月間半夜前往台中市某大樓，並在現場待了將近18個小時，他在大門出入口及電梯門口張貼紙條，要求住戶阿明出面處理債務，透過催討債務藉端滋擾住戶，涉嫌違反社會秩序維護法第68條第2款規定。

不過，台中地院法官認為，所謂「藉端滋擾」是指行為人有滋擾住戶、公司行號、公共場所的本意，並以言語、行動等方式，假藉事端擴大發揮，達到妨害公共秩序、擾亂社會安寧的潛在目的。

可是在警方的訪談資料中，有其他住戶證稱，阿強都是一個人來，會詢問大家是否認識阿明、有沒有打擾到大家等問題，「他說他都聯絡不到阿明」。此外，阿強張貼的紙條內容也都與債務有關，手段尚且平和，沒有做出其他言語攻擊或暴力舉動。

法官表示，阿強的行為並未超過一般社會大眾的容許範圍，難認達到藉端滋擾行為的程度，自然不能以社會秩序維護法第68條第2款規定予以處罰，加上警方未再提出其他證據佐證，最終裁定不罰，全案仍可抗告。