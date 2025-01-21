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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

總預算三讀砍2075億　傅崐萁轟賴清德墮落3部曲：民主走向敗亡

記者崔至雲／台北報導

立法院院會今（21日）三讀114年度中央政府總預算案，國民黨團立委在議場前召開記者會，總召傅崐萁抨擊，總統賴清德就職以後，綠色執政變本加厲，民進黨用墮落的三部曲，讓國家面臨民主最嚴重的敗亡。藍委們也高喊「專業審查、嚴格把關」、「我愛台灣」兩個口號。

▲立法院審查中央政府總預算三讀通過，國民黨團合照。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院審查中央政府總預算三讀通過，國民黨團大合照。（圖／記者林敬旻攝）

今下午三讀通過今年總預算歲出原編列3兆1324億元，委員會審查後減列67億，審查保留部分送院會處理項目，除通案外減列1068億6162萬，共計減列1135億9925萬，加上日前審查通案統刪不低於939億7500萬。總計刪除約2075億。

會後國民黨團舉行記者會，傅崐萁說，非常遺憾，賴清德政府上任八個月以來，對國會用五種方式，第一是釋憲、第二是覆議、第三是杯葛議事、第四是罷免威嚇、第五是群眾包圍國會，恫嚇人民，壓迫在野黨，看不到善意跟溝通誠意，這就是賴清德政權對台灣民主最錯誤的示範。

傅崐萁指出，標榜民主進步的政權，在賴清德就職後，變本加厲，猶勝於蔡英文時代。民進黨空前墮落，讓我國大法官全面沉淪，成為賴清德的後宮禁臠，否決所有立法院決策。第二個墮落，賴清德將選舉當作武器，順者昌而逆者亡，用大罷免對付在野黨。

傅崐萁接著說出第三個墮落，把政府所有部會首長「側翼網紅化」，很難過看到現在的部會首長不是來跟在野黨溝通質疑之處，卻是用拍影片、做網紅、中傷抹黑攻擊，沒有知識、常識跟道理，扭曲部會首長該有的官箴。遺憾賴清德把台灣民主社會用「墮落三部曲」，讓國家面臨民主最嚴重的敗亡。

▲立法院審查中央政府總預算三讀通過，國民黨團合照。（圖／記者林敬旻攝）
 

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總預算三讀傅崐萁賴清德民主

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