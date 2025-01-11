一通電話揭外遇情史！夫稱惡作劇　妻見1物覺醒怒討150萬

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻控訴，丈夫阿德（化名）與女子小美（化名）發生婚外情，雖然她曾接獲陌生人的電話告知此事，但當時丈夫堅稱是惡作劇，直到後來發現戶籍謄本上多了1個孩子，這才驚覺丈夫外遇，憤而決定對丈夫、小三提告求償150萬元。桃園地院法官日前審理之後，判阿德和小美應連帶賠償正宮70萬元。

▲人妻看到戶籍謄本資料，才發現丈夫阿德外遇生子，氣得對阿德和小三提告求償。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，她和阿德結婚18年，現已離婚，在雙方婚姻關係存續期間，阿德與小美發生婚外情，期間不僅發生性行為，還產下1子，種種行為明顯侵害到她的配偶權，因而決定對2人提告求償150萬元。

阿德和小美雖然坦承有做出侵害配偶權的行為，但強調人妻是在2021年11月間知悉外遇生子的事情，應當已經超過請求權時效，沒有理由對他們提告求償。2人還提出手機LINE對話紀錄為證，表示人妻在2021年11月間曾在訊息中提及「小三、兒子，隨便你，我們好聚好散吧」，明顯已經知道婚外情的事情。

不過，人妻在同年12月間曾表示，近日接到陌生人的電話，對方告知她阿德和小美的事情；阿德當時卻矢口否認，還在2022年4月間要求妻子查詢通聯紀錄，確認該通電話是惡作劇電話，以獲取妻子的信任，這部分也有LINE對話紀錄為證。

桃園地院法官表示，人妻基於配偶間的信任關係，應當會相信2021年11、12月間接到的電話是惡作劇電話，而根據人妻提出的戶籍謄本資料顯示，文件列印日期為2023年5月，因此認定她是在這時候才知道阿德外遇生子的事情，侵權行為的時效應該從這天開始起算。

法官認為，人妻提告求償並未超過2年時效，考量到雙方財產所得等因素之後，最終判阿德和小美應連帶賠償人妻70萬元較為適當，全案仍可上訴。