幫帶1箱玻璃杯「打開檢查沒問題」　他被判關15年半

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿豪（化名）去年7月間依照某生意夥伴指示，從馬來西亞帶著1箱裝有玻璃杯的保麗龍箱，搭乘飛機來台灣，沒想到一入境就被抓包箱子裡藏有毒品海洛因，因而被逮。雖然阿豪聲稱自己曾檢查過箱子的內容物，確認沒有問題，但並未獲得桃園地院法官採信，日前仍被依運輸第一級毒品罪判處有期徒刑15年6個月。

▲阿豪幫忙帶來台灣的保麗龍箱中藏有毒品，他因此案被判關15年6個月。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿豪去年7月間與某生意夥伴聯繫，答應幫忙私運毒品，接著他依照指示前往馬來西亞，取得1箱夾藏海洛因的保麗龍箱之後，再搭乘飛機來台灣；但他剛入境，就被財政部關務署台北關人員攔檢查獲毒品，因而被逮。

阿豪在接受桃園市調處詢問、檢警偵查時，均否認幫忙私運毒品，他強調，該名生意夥伴拜託他幫忙帶一些紅酒杯給台灣的朋友，拿到保麗龍箱時，他還當場打開檢查裡面的玻璃杯，確認沒有問題才答應，「我是被人利用」。

不過，阿豪在法院審理期間，已經改口坦承犯行。桃園地院法官認為，阿豪起初否認協助運毒，有避重就輕、意圖減輕罪責之嫌，行為確實不應該，考量到他終能坦承犯行，已有悔意，私運的1.3公斤海洛因也沒有真的流入市面，最終依運輸第一級毒品罪判處他有期徒刑15年6個月，並在執行完畢或赦免後驅逐出境，全案仍可上訴。