人妻傳訊「寶貝❤」辯：只是朋友　豬隊友IG打她臉

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫控訴，妻子小花（化名）與男同事阿強（化名）發生婚外情，2人不僅出國旅遊5次、在友人面前接吻、躺在床上擁抱，小花還傳送「寶貝在幹嘛」、「❤」等訊息給阿強，憤而決定對2人提告求償100萬元。桃園地院法官日前審理此案，並判小花和阿強應連帶賠償人夫70萬元較為適當。

▲人夫控訴，妻子小花與同事阿強搞曖昧，氣得決定對2人提告求償100萬元。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，妻子小花與男同事阿強發生婚外情，2023年9月至2024年4月間，2人至少一起出國旅遊5次，妻子還傳送「寶貝在幹嘛」、「❤」等訊息給阿強，雖然妻子在2023年12月間向他坦承外遇，但1周後就和阿強一起出國玩，還在友人面前嘴對嘴接吻。

除此之外，人夫控訴，妻子和阿強曾躺在床上擁抱，妻子還在阿強開車時將腿伸到對方身上，互動十分親密，種種行為顯然已經侵害到他的配偶權，因而決定對2人提告求償100萬元。

對於上述指控，小花和阿強均辯稱沒有交往，出國是因為員工旅遊，並非單獨出遊，親吻行為是喝酒玩遊戲時做的。至於為何用寶貝稱呼同事，小花解釋，她對朋友都是叫寶貝。

不過，桃園地院法官表示，從阿強的IG貼文、限時動態看來，2人確實曾有互相擁抱、親吻臉頰等行為，顯然已經逾越普通朋友的正常往來，侵害到人夫的配偶權，雖然2人辯稱一起出國是因為員工旅遊，但不論是不是員工旅遊，都不影響他們曾做出擁抱、親吻等行為，因此不採信這部分的說詞。

而親吻的部分，小花和阿強聲稱是喝酒玩遊戲時做的，卻沒有提出任何證據佐證，法官認為這部分的說詞也難以採信，考量到他們與人夫的身分、地位、經濟狀況等因素，最終判2人應連帶賠償人夫70萬元較為適當，全案仍可上訴。