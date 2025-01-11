　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

人妻傳訊「寶貝❤」辯：只是朋友　豬隊友IG打她臉

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫控訴，妻子小花（化名）與男同事阿強（化名）發生婚外情，2人不僅出國旅遊5次、在友人面前接吻、躺在床上擁抱，小花還傳送「寶貝在幹嘛」、「❤」等訊息給阿強，憤而決定對2人提告求償100萬元。桃園地院法官日前審理此案，並判小花和阿強應連帶賠償人夫70萬元較為適當。

情侶,夫妻,配偶,牽手,散步,約會,外遇（示意圖／CFP）

▲人夫控訴，妻子小花與同事阿強搞曖昧，氣得決定對2人提告求償100萬元。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，妻子小花與男同事阿強發生婚外情，2023年9月至2024年4月間，2人至少一起出國旅遊5次，妻子還傳送「寶貝在幹嘛」、「❤」等訊息給阿強，雖然妻子在2023年12月間向他坦承外遇，但1周後就和阿強一起出國玩，還在友人面前嘴對嘴接吻。

除此之外，人夫控訴，妻子和阿強曾躺在床上擁抱，妻子還在阿強開車時將腿伸到對方身上，互動十分親密，種種行為顯然已經侵害到他的配偶權，因而決定對2人提告求償100萬元。

對於上述指控，小花和阿強均辯稱沒有交往，出國是因為員工旅遊，並非單獨出遊，親吻行為是喝酒玩遊戲時做的。至於為何用寶貝稱呼同事，小花解釋，她對朋友都是叫寶貝。

不過，桃園地院法官表示，從阿強的IG貼文、限時動態看來，2人確實曾有互相擁抱、親吻臉頰等行為，顯然已經逾越普通朋友的正常往來，侵害到人夫的配偶權，雖然2人辯稱一起出國是因為員工旅遊，但不論是不是員工旅遊，都不影響他們曾做出擁抱、親吻等行為，因此不採信這部分的說詞。

而親吻的部分，小花和阿強聲稱是喝酒玩遊戲時做的，卻沒有提出任何證據佐證，法官認為這部分的說詞也難以採信，考量到他們與人夫的身分、地位、經濟狀況等因素，最終判2人應連帶賠償人夫70萬元較為適當，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
最凍時刻還沒到！專家曝：台北可能觸及寒流標準　下週三北部驟冷
15歲「陪酒少女」跟2男模4P錄影　下場曝光
慈濟盜圖　釋昭慧反批「畫家兒」蹭熱度：都是受害者
刮刮樂「號碼全槓龜」卻仍中1.5萬　原因驚呆全場：不懂亂丟就
快訊／合歡山兩波降雪！　厚度達3公分
不用搶打麻疹疫苗　專家曝數據更擔心1疾病：過年群聚要來了
不只鬼鬼！3女星神隱後當媽　她45歲懷孕避談孩子生父

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

人妻傳訊「寶貝❤」辯：只是朋友　豬隊友IG打她臉

15歲「陪酒少女」跟2男模4P錄影　下場曝光

88會館「洗錢大亨」郭哲敏　一審辯論終結檢求刑15年

飯局妹招待所醉倒遭撿屍！男客手機裡「找到私密照片」

慈濟爆盜圖「畫家兒喊拆畫」！釋昭慧反批蹭熱度：都是受害者

小三列孝媳！電子公司老闆出軌20年遺物曝秘辛　正宮復仇成功

電子公司老闆偷吃「小三名列孝媳」！妻被瞞20年完美復仇

隔壁失火照排隊！景美水煎包攤愈排愈多人　民眾傻眼：那麼好吃？

科技男PO文散布「北榮麻疹大流行」假訊息　士檢複訊10萬交保

角頭「陳老師」刀槍奪1命！躲24年以為逃過追訴期　現身下場曝

棒棒堂祝賀鬼鬼當媽　王子急喊：不是我的XD

鬼鬼突PO孕肚照宣布當媽！　曬寶寶腳丫：感謝自己的勇氣

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

看不慣「癮君子邊走邊抽菸」　邰智源罕見動怒吐槽：很低級

台中6寶爸認「欠老闆錢」　澄清有分期還款：現在沒再借了

柯佳嬿正面迎向40歲　「把握接下來時間」

台中6寶爸現身喊：有能力養小孩　日薪1300...自己每月最多花2000

泰女學生衝上前救昏迷老人　協助醫護人員CPR暖心救援

「理科太太」前夫庭上淚崩！　喊不能見兒她批：鱷魚的眼淚

吳乃仁吃低消6萬日料店！　驚見5檢察官在場北檢：進行行政調查

人妻傳訊「寶貝❤」辯：只是朋友　豬隊友IG打她臉

15歲「陪酒少女」跟2男模4P錄影　下場曝光

88會館「洗錢大亨」郭哲敏　一審辯論終結檢求刑15年

飯局妹招待所醉倒遭撿屍！男客手機裡「找到私密照片」

慈濟爆盜圖「畫家兒喊拆畫」！釋昭慧反批蹭熱度：都是受害者

小三列孝媳！電子公司老闆出軌20年遺物曝秘辛　正宮復仇成功

電子公司老闆偷吃「小三名列孝媳」！妻被瞞20年完美復仇

隔壁失火照排隊！景美水煎包攤愈排愈多人　民眾傻眼：那麼好吃？

科技男PO文散布「北榮麻疹大流行」假訊息　士檢複訊10萬交保

角頭「陳老師」刀槍奪1命！躲24年以為逃過追訴期　現身下場曝

小孟老師／1月11日星座運勢　射手值得被溫柔對待

想消雙下巴必學女星都做的「5個瘦臉好習慣」　睡前2分鐘按摩Hold住小V臉

日本無償提供裝置！菲律賓巴丹島裝「海岸監視雷達」　距台灣超近

最凍時刻還沒到！專家曝：台北可能觸及寒流標準　下週三北部驟冷

英麥當勞700員工提告！　男經理要17歲少女「上床換排班」

知名企業女主管爆霸凌　「外套有皺褶」逼公開脫衣

從廢墟到人氣民宿！　「蚊子效應」擋拆老屋讓旅人住進歷史

坤達突擊放閃！　親掌鏡「3祝福」慶柯佳嬿40歲生日

人妻傳訊「寶貝❤」辯：只是朋友　豬隊友IG打她臉

快訊／合歡山兩波降雪！　厚度達3公分

來不及卸妝扮安娜貝爾看診　男童眼神哀怨...醫生也笑翻

社會熱門新聞

雙胞胎遭保母摔打搖晃　母看畫面痛哭

台中6寶爸現身喊：有能力養小孩　自己每月最多花2000

北市男偷運51隻昆蟲　魂斷檢疫遭銷毀！

31歲警「下藥性侵」女毒犯！涉5罪收押起訴

慈濟爆盜圖畫家兒喊拆畫！釋昭慧：蹭熱度

電子公司老闆偷吃「小三列孝媳」　妻復仇了

獨／台中5寶爸承諾結紮　與妻再生1孩晉升「6寶爸」

獨／台中5寶爸再生1孩　老闆搖頭曝工作狀況

少將貪污7990元洗衣機　遭判刑定讞

小三列孝媳！電子公司老闆出軌20年遺物驚曝秘辛　正宮復仇成功

飯局妹遭撿屍　男客手機裡找到私密照片

找15歲少女陪酒、搞4P　3人被起訴

隔壁失火水煎包攤照排隊　民眾看傻眼

角頭「陳老師」奪1命　逃24年遭判15年

更多熱門

相關新聞

電子公司老闆偷吃「小三列孝媳」　妻復仇了

電子公司老闆偷吃「小三列孝媳」　妻復仇了

台北某電子公司的廖姓董座因故過世，董娘小雨（化名）整理遺物的過程中，意外發現了丈夫生前出軌，與李姓小三有染，憤而將李女告上法院。李女被判賠100萬元，對判決不服、提起上訴，不過被高院駁回，全案確定。

懷疑老公有小三！他下班急接愛妻慘被刺兇濺血

懷疑老公有小三！他下班急接愛妻慘被刺兇濺血

新婚男好心收留朋友　結果妻子被睡走

新婚男好心收留朋友　結果妻子被睡走

幫帶2個行李箱賺25萬　她要被關6年2月

幫帶2個行李箱賺25萬　她要被關6年2月

妻外遇遭強制執行　夫被綠1年才知

妻外遇遭強制執行　夫被綠1年才知

關鍵字：

桃園地院婚外情外遇

讀者迴響

熱門新聞

E級正妹網紅下海拍AV...落淚了

沈慶京問應曉薇「今天不想爽啊」　對話被挖出

小時候冬天超冷「阿嬤都會說1句話」！爆共鳴

鬼鬼生女表態不婚！網紅讚她：強大

10台灣人在柬埔寨販毒　遭判終身監禁

雙胞胎遭保母摔打搖晃　母看畫面痛哭

台中6寶爸現身喊：有能力養小孩　自己每月最多花2000

慈濟盜圖「攬功師姐」現況曝！　釋昭慧護航

北市男偷運51隻昆蟲　魂斷檢疫遭銷毀！

羅志祥、周揚青爆同遊東京　助理揭真相

鬼鬼「術後虛弱畫面」曝光！

一家三代都得糖尿病！醫嘆「壞習慣不改」：腎隨時會壞

快訊／超人氣實況主NL結婚

2人幼兒園扮演夫妻…20年後真結婚了！

整晚性愛狂歡　女嗨到爆一刀斬斷他陰莖

更多

最夯影音

更多

棒棒堂祝賀鬼鬼當媽　王子急喊：不是我的XD

鬼鬼突PO孕肚照宣布當媽！　曬寶寶腳丫：感謝自己的勇氣

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

看不慣「癮君子邊走邊抽菸」　邰智源罕見動怒吐槽：很低級

台中6寶爸認「欠老闆錢」　澄清有分期還款：現在沒再借了

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面