行政院長卓榮泰赴玉井、楠西勘災　黃偉哲：盡快恢復災民生活

▲行政院院長卓榮泰下午特別南下勘災，由台南市長黃偉哲陪同前往玉井仁愛街大廈、楠西老人文康中心、楠西國小、受損民宅等處關心與慰問民眾。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉義縣大埔鄉21日凌晨規模達6.4地震，造成台南市楠西、玉井區多處傳出災情，行政院院長卓榮泰下午特別南下災區，由台南市長黃偉哲陪同前往玉井仁愛街大廈、楠西老人文康中心、楠西國小、受損民宅等處關心與慰問民眾。

行政院雲嘉南區聯合服務中心執行長劉米山、立法委員郭國文、市議員周奕齊、余柷青也到場關切。

行政院院長卓榮泰表示，「無論立法院、行政院怎麼討論預算，對於提供人民的保障與措施，樣樣都不會少」。對於第一時間投入救災的警消、醫護與軍警等人員，他特別表達感謝，並肯定黃市長在災後即時應變與危機處理能力，後續中央將持續支援臺南復原作業，讓臺南能加快重建復原的腳步，讓人民皆能溫暖安心過好年。

市長黃偉哲表示，此次地震震央雖然在嘉義，但位於台南市的楠西區、玉井區仍有部分災情發生，不過不幸中的大幸是沒有人員受到較大傷害，僅有1位民眾因腳踝扭傷住院，但在經過醫師評估後，預計很快就能夠康復，而市府也會持續追蹤關注；此外，針對災情影響所造成的房屋毀損情形，將委請結構技師進行初評與民宅鑑定，並盡可能將財損降至最低，且加緊災後復原作業，另由於年節將近，為了協助災民的生活扶助，市府也將發放慰問金，盼望能夠扶持居民度過難關。

市長黃偉哲強調，非常感謝中央、行政院與其他縣市首長對於台南的關心與協助，也謝謝卓院長親自南下進行視察，給予台南市民很大的鼓舞，期望在中央地方攜手協力下，竭盡可動員的人力、物力與全力，能夠儘快幫忙災區民眾度過這一波艱困時期。他也感謝災後第一時間立即投入現場搶救以及協助的市府各機關、區公所人員，還有各民間團體組織的互助支援。

根據教育局統計，截至21日14時30分止，經校安系統通報共有256所學校受到不同程度的損害，初估至少需要1億680萬7675元的復建經費。其中災損涉及電源系統、民生用水（含飲用水）、午餐廚房設施、瓦斯供應、電梯、電動鐵捲門、消防系統、電話系統、燈具及門窗等急需修繕的項目，教育局已授權各校先行處理，後續將給予經費補助，儘早恢復學校正常作業。

本次地震造成楠西區附近區域受損較嚴重，包含民族路157巷、民權路、中興路等均受到地震影響，造成周遭十多戶平房天花板坍塌、圍牆倒塌，以及不少家庭都有水管破裂情況，針對受傷民眾的部分，已將其送往醫院進行治療，其餘災區居民則進行相關收容安置作業，而市府也會儘快協助民眾重建家園。另因地震造成電力設施受損，約3千戶的楠西區居民遭遇停電，透過專業人員處理，目前復電率近全數。

另外本次受傷部分，民族路附近受傷4人已分送新化分院及麻豆新樓醫院，避難收容人數達17人，全數就近安置在楠西老人文康活動中心，且已先派里幹事、里長、技士、技師先針對較密集嚴重的區域進行屋損調查，初步調查受損較嚴重包括東勢里、鹿田里、楠西里、照興里等，將由結構技師判定為黃單或紅單，另收容災民若確定住家安全，即可陸續返家，而清潔隊也將配合國軍單位協助家園復原清潔。

在玉井區的部分，目前公所二樓收容中心共計收容11人，由區域防災協作中心慈濟志工提供熱食，該區共計登錄24筆災情案件，受理101件建築物損壞通報，而在玉井區玉田里仁愛街文化大廈梁枉損壞，已請工務局派遣技師現場勘查，該大廈寶際居住26戶共計49人皆已全數撤離，並協請環保局協助整理市容，以及建築物圍牆倒塌磚塊及破損磁磚之清運。