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楊桃、棗子損失慘重　陳亭妃成功爭取立即勘災

▲立委陳亭妃聯繫農業部長陳駿季，並發公文將災區最新情況反應給農業部，要求中央立即啟動農業天然災害救助的災損補助，盡快給予農民補助，盡力降低農民的損失。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲立委陳亭妃聯繫農業部長陳駿季，並發公文將災區最新情況反應給農業部，要求中央立即啟動農業天然災害救助的災損補助，盡快給予農民補助，盡力降低農民的損失。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉義21日凌晨0時17分發生芮氏規模6.4強震，全台有感，地震發生後仍不斷有大小餘震，且多數集中在台南地區，除嚴重房屋道路受損，台南楠西區也傳出嚴重的「楊桃」、「棗子」等農作物的農業災損。

▲立委陳亭妃聯繫農業部長陳駿季，並發公文將災區最新情況反應給農業部，要求中央立即啟動農業天然災害救助的災損補助，盡快給予農民補助，盡力降低農民的損失。（圖／記者林東良翻攝，下同）

立委陳亭妃第一時間除了請助理前往會勘了解外，也馬上聯繫農業部長陳駿季並發公文將災區最新情況反應給農業部，要求中央立即啟動農業天然災害救助的災損補助，部長立即於21日下午安排與農糧署、農改場並會同市府前往現場會勘，盤整災損狀況並延長申請時間，將盡快給予農民補助，盡力降低農民的損失。

陳亭妃指出，21日凌晨發生的嚴重強震，除了造成台南各地嚴重的房屋、道路與各項民眾的財產損失外，楠西區等山區的「楊桃」、「棗子」等農作物的農業災損更是相當嚴重。她表示第一時間除了請助理前往災區與市長共同會勘了解外，她也馬上連繫了農業部長陳駿季並且發公文將災區最新情況反應給農業部，請中央立即給予地方完整的災損協助與補助，農業部立即於21日下午1時30分許安排與市府前往農損現場會勘，因為遇過年，農業部部長陳駿季也允諾會延長申報時間，也將以最快速度給予農民補助，盡力降低農民的損失。

▲立委陳亭妃聯繫農業部長陳駿季，並發公文將災區最新情況反應給農業部，要求中央立即啟動農業天然災害救助的災損補助，盡快給予農民補助，盡力降低農民的損失。（圖／記者林東良翻攝，下同）

陳亭妃也提醒，按氣象署研判未來3天，嘉南地區仍可能有規模5以上強震，且可能多半會集中在台南市南化區及楠西區，民眾要做好防災準備，降低損失，自己也會持續與民眾站在第一線，協助反應民眾的各項需求。

陳亭妃指出，凌晨嘉義發生地震，台南傳出房屋倒塌等災情，她雖然在台北審查預算，但第一時間即請服務處人員也分赴各地了解狀況，並提供需要的協助。

▲立委陳亭妃聯繫農業部長陳駿季，並發公文將災區最新情況反應給農業部，要求中央立即啟動農業天然災害救助的災損補助，盡快給予農民補助，盡力降低農民的損失。（圖／記者林東良翻攝，下同）

現在極嚴重的楠西、玉井等山區，她的秘書在發生地震的第一時間都陪著鄉親一起，也和黃偉哲市長、周奕齊議員在現場瞭解狀況，她也在立法院隨時跟秘書連線，掌握最新情形，目前知道除了有屋損，還有農損，也急需水電工前往協助，如有意願一起赴災區的朋友，請與陳亭妃的蔡秘書聯絡（0931959092）。

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