台南歸仁地政及時遏阻疑似詐騙　黃偉哲呼籲不動產登記三寶不離身

▲台南市地政局邀集各地政事務所，商議研究分析近年房產詐騙案件類型歸類高風險案件，針對非金融機構之抵押權設定案件應主動關懷提問，必要時協助報警等積極防詐措施。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

近來不動產詐騙事件橫行，「假投資真詐騙」手法也不斷升級，為遏止類似犯行，台南市地政局邀集各地政事務所，商議研究分析近年房產詐騙案件類型歸類高風險案件，針對非金融機構之抵押權設定案件應主動關懷提問，必要時協助報警等積極防詐措施。

日前歸仁地政受理民眾辦理私人抵押權及預告登記申請案時，因進行關懷提問，讓設定義務人發現自身疑似陷入虛擬貨幣的高獲利投資詐騙陷阱，旋即協助民眾及時阻攔高達750萬元之抵押權設定。據民眾表示，原預定要將借款金額500萬元投資虛擬貨幣，遂自行於網路上找尋民間借貸公司，因急需立即取得資金，故同意以名下房產設定750萬元，並交付權狀與印鑑證明讓民間貸款公司辦理抵押權設定及預告登記，惟甫發覺該虛擬貨幣投資項目似為詐騙情事，在歸仁地政協助下及時停止辦理抵押權設定，守住750萬房產價值。

市長黃偉哲提醒，權狀正本、印鑑章及印鑑證明是不動產登記的金三角，為避免詐騙，不要把權狀、印鑑章及印鑑證明隨便交付他人，建議向地政事務所送件前要審慎考慮，多與家人討論或撥打165向專業人員諮詢尋求協助。鎮

地政局長陳淑美表示，現在有許多高風險詐騙個案是辦理抵押權設定登記並「連件」辦理預告登記或是信託登記，也就是除了在不動產上設定抵押權，還會被限制所有權買賣或贈與等權利。為確保申請人對申辦登記事項內容均清楚明瞭，建議所有權人辦理登記時，可以親自跑一趟地政事務所核對身分，確認申辦事項，則可遠離詐騙。倘有任何疑義，都可以與任一地政事務所或地政局洽詢。

歸仁地政主任鄭炳源呼籲，詐騙的事前攔阻比事後的破獲更重要，申辦「地籍異動即時通」當不動產被移轉、設定抵押或書狀補給時，於辦理收件及異動完成時，系統將會通知登記名義人，民眾就能即時掌握不動產權利異動的資訊，在透過多元的地政防詐服務及關懷提問措施從根本減低民眾遭詐騙機率，保障財產安全。