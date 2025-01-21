　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南歸仁地政及時遏阻疑似詐騙　黃偉哲呼籲不動產登記三寶不離身

▲台南市地政局邀集各地政事務所，商議研究分析近年房產詐騙案件類型歸類高風險案件，針對非金融機構之抵押權設定案件應主動關懷提問，必要時協助報警等積極防詐措施。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市地政局邀集各地政事務所，商議研究分析近年房產詐騙案件類型歸類高風險案件，針對非金融機構之抵押權設定案件應主動關懷提問，必要時協助報警等積極防詐措施。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

近來不動產詐騙事件橫行，「假投資真詐騙」手法也不斷升級，為遏止類似犯行，台南市地政局邀集各地政事務所，商議研究分析近年房產詐騙案件類型歸類高風險案件，針對非金融機構之抵押權設定案件應主動關懷提問，必要時協助報警等積極防詐措施。

日前歸仁地政受理民眾辦理私人抵押權及預告登記申請案時，因進行關懷提問，讓設定義務人發現自身疑似陷入虛擬貨幣的高獲利投資詐騙陷阱，旋即協助民眾及時阻攔高達750萬元之抵押權設定。據民眾表示，原預定要將借款金額500萬元投資虛擬貨幣，遂自行於網路上找尋民間借貸公司，因急需立即取得資金，故同意以名下房產設定750萬元，並交付權狀與印鑑證明讓民間貸款公司辦理抵押權設定及預告登記，惟甫發覺該虛擬貨幣投資項目似為詐騙情事，在歸仁地政協助下及時停止辦理抵押權設定，守住750萬房產價值。

▲台南市地政局邀集各地政事務所，商議研究分析近年房產詐騙案件類型歸類高風險案件，針對非金融機構之抵押權設定案件應主動關懷提問，必要時協助報警等積極防詐措施。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲提醒，權狀正本、印鑑章及印鑑證明是不動產登記的金三角，為避免詐騙，不要把權狀、印鑑章及印鑑證明隨便交付他人，建議向地政事務所送件前要審慎考慮，多與家人討論或撥打165向專業人員諮詢尋求協助。鎮

地政局長陳淑美表示，現在有許多高風險詐騙個案是辦理抵押權設定登記並「連件」辦理預告登記或是信託登記，也就是除了在不動產上設定抵押權，還會被限制所有權買賣或贈與等權利。為確保申請人對申辦登記事項內容均清楚明瞭，建議所有權人辦理登記時，可以親自跑一趟地政事務所核對身分，確認申辦事項，則可遠離詐騙。倘有任何疑義，都可以與任一地政事務所或地政局洽詢。

▲台南市地政局邀集各地政事務所，商議研究分析近年房產詐騙案件類型歸類高風險案件，針對非金融機構之抵押權設定案件應主動關懷提問，必要時協助報警等積極防詐措施。（圖／記者林東良翻攝，下同）

歸仁地政主任鄭炳源呼籲，詐騙的事前攔阻比事後的破獲更重要，申辦「地籍異動即時通」當不動產被移轉、設定抵押或書狀補給時，於辦理收件及異動完成時，系統將會通知登記名義人，民眾就能即時掌握不動產權利異動的資訊，在透過多元的地政防詐服務及關懷提問措施從根本減低民眾遭詐騙機率，保障財產安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
文化部遭刪11億、凍結34億史上最高！李遠PO招降書：無盡的
吉伊卡哇之亂！高雄學童才領小提燈　家長秒網拍喊價1千
快訊／蛋價再降4元！產地價跌破20元　跌至近10年新低
帶小孩給外公外婆看！36歲媽出車禍　與2月大女兒雙亡
30多歲男染流感亡！連兩周破14萬人就醫
還原現場！擋輪檢查還沒好...IDF教官突進油門　女士官長吸
快訊／鈕承澤獲假釋最快今出獄　回家團圓過年
立法院朝野協商拍板！　國會公費助理費增加3%

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

警方加強重要節日勤務開跑　縣長張麗善偕民防團幹部加油打氣

慈濟供應上千份熱食便當　守護0121震災台南民眾

桃竹竹苗首長拜會國發會　爭取中央協助「桃竹苗大矽谷計畫」

台南歸仁地政及時遏阻疑似詐騙　黃偉哲呼籲不動產登記三寶不離身

金寧鄉公所「嫁娘」燈景展覽！元宵提燈遊湖　浪漫點燈照亮夜空

守護春節治安無休　虎尾鎮長發每位員警600元紅包

春節前寒冬送暖　竹市府關懷街友與維護市容環境不間斷

楊桃、棗子損失慘重　陳亭妃成功爭取立即勘災

十方製香廠回饋鄉里　贈送下營消防搶救器材及住警器

讓春節連假交通順暢無阻　東港警分局祭疏導措施

3歲女兒在父母婚禮暖心留言 新郎一聽秒噴淚

【泰格與雪兒】媽寶已經落伍了

死囚 #黃麟凱 遺體今火化！家屬未到場 僅法師誦經送最後一程

【蛋糕土匪】登合歡山慶生遇鳥偷襲搶蛋糕！整盤都被擊落了QQ

【姑姑請你出去了】問姪子漂不漂亮？他思考半天回「只有2分」

【 #財蛇爺 是你？！】ATM上爬了一隻「超大型巨蛇」

柯建銘不在場「燈卻亮了」　民眾黨抓包1綠委連按3表決器

巨石強森被女兒「爆改」 寵喊：接受這種虐待XD

行人馬路過一半衰被撞　騎士經路口未減速釀禍

張韶涵問青峰被誰欺負　他神回全場笑翻

警方加強重要節日勤務開跑　縣長張麗善偕民防團幹部加油打氣

慈濟供應上千份熱食便當　守護0121震災台南民眾

桃竹竹苗首長拜會國發會　爭取中央協助「桃竹苗大矽谷計畫」

台南歸仁地政及時遏阻疑似詐騙　黃偉哲呼籲不動產登記三寶不離身

金寧鄉公所「嫁娘」燈景展覽！元宵提燈遊湖　浪漫點燈照亮夜空

守護春節治安無休　虎尾鎮長發每位員警600元紅包

春節前寒冬送暖　竹市府關懷街友與維護市容環境不間斷

楊桃、棗子損失慘重　陳亭妃成功爭取立即勘災

十方製香廠回饋鄉里　贈送下營消防搶救器材及住警器

讓春節連假交通順暢無阻　東港警分局祭疏導措施

全球限量！黄仁勳「領頭羊」公仔吸睛加持台灣新創　意外曝光這些名人企業家也有收藏　

《單身地獄4》李時安吃官司！　經紀公司怒提告指控：拍完就提解約

周五連3天雨區最大　小年夜起全台降溫探8度

文化部遭刪11億、凍結34億史上最高！李遠PO招降書：無盡的羞辱

富邦投信併日盛投信　金管會准了

洪總讚大巨蛋改變台灣棒球生態　女生也能漂漂亮亮進場看球

半夜地震主子竄逃！　黑貓「手撐床邊關心」擔憂緊盯奴才

警方加強重要節日勤務開跑　縣長張麗善偕民防團幹部加油打氣

慈濟供應上千份熱食便當　守護0121震災台南民眾

快訊／台南1分鐘連2震！規模3.5　4縣市有感

張韶涵問青峰被誰欺負　他神回全場笑翻

地方熱門新聞

6.4強震阿里山驚見「一束閃光」陷入黑暗

即／嘉義縣大埔6.4強震「今天停班停課」

凌晨規模6.4地震！高雄那瑪夏全區停電

台南嬤「三角錐」佔停車格不讓人停車警問有沒有申請路權

即／黃偉哲宣布：台南楠西區21日停班停課

即／高雄捷運全線停駛　清車檢查中

台南民宅天花板塌陷多人受困　黃偉哲到場慰問

靜桃寒戰行動　基北北桃取締未認證噪音車

6旬婦不菸不酒竟罹食道癌

因應捷運施工　八德交通疏運替代路線出爐

嘉義縣6.4強震　大埔國中小等22校災情曝

台中鹿峰夜市「爆倒閉」　攤商跑光光

楊桃、棗子損失慘重陳亭妃成功爭取立即勘災

南投縣逾2億經費　打造親善動物育樂園區

更多熱門

相關新聞

兆豐銀邀8家銀行及科技業　籌反詐騙聯盟

兆豐銀邀8家銀行及科技業　籌反詐騙聯盟

全球詐騙猖獗，台灣同樣深受其害。兆豐銀行與八家公股銀行籌組金融與科技反詐騙大聯盟，希望透過整合科技與金融的民間力量，借鏡國際的做法與新科技，正面向詐騙宣戰。此次聯盟夥伴包括：發起人兆豐銀行董瑞斌董事長，聯合所有公股銀行成員：土地銀行、中國輸出入銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、臺灣銀行及臺灣企銀；同時與科技業者結盟，由 TechOrange 科技報橘召集：Amazon Web Services (AWS)、DEVCORE戴夫寇爾、Gogolook、LINE 台灣、台灣微軟、SAS 台灣、思偉達

住戶抱童逃畫面曝　玉井大廈不敵6.4強震變危樓

住戶抱童逃畫面曝　玉井大廈不敵6.4強震變危樓

台南市醫與展望會攜手平安紅包公益助弱勢

台南市醫與展望會攜手平安紅包公益助弱勢

誤踩愛情陷阱被騙285萬　苗栗偵破首宗非法虛幣

誤踩愛情陷阱被騙285萬　苗栗偵破首宗非法虛幣

台南啟動歲末春安聯合防災願蛇年勞工永安康

台南啟動歲末春安聯合防災願蛇年勞工永安康

關鍵字：

台南歸仁地政詐騙黃偉哲

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國家警報大響！南部地區00:17發生有感地震

即／凌晨規模6.4強震！台南房屋倒塌3人受困

快訊／00:17嘉義大埔規模6.4「極淺層地震」　最大震度6弱

即／清泉崗基地意外！女士官長「遭IDF戰機進氣口吸入」死亡

林立爆桃色糾紛！12強賽接女性私訊：拐我去飯店

6.4強震阿里山驚見「一束閃光」陷入黑暗

即／全聯「玻璃全震碎」　超商飲料架倒一排

6.4強震「高雄地震光束」照瘋傳　網友揭真相

川普簽署行政命令　美國出生不再獲公民權

即／川普簽署行政命令　退出世界衛生組織

即／台南慘況曝光！廚房牆壁震碎柱子崩裂

北港朝天宮千里眼、順風耳狂晃　口湖錄下詭異「巨響」

即／國家警報又響！南部地區00:26發生有感地震

雪梨「屍花」睽違15年將盛開　千人線上守候

嘉義強震「上萬斤頂級蜜棗」GG！老闆淚致歉

更多

最夯影音

更多

3歲女兒在父母婚禮暖心留言 新郎一聽秒噴淚

【泰格與雪兒】媽寶已經落伍了

死囚 #黃麟凱 遺體今火化！家屬未到場 僅法師誦經送最後一程

【蛋糕土匪】登合歡山慶生遇鳥偷襲搶蛋糕！整盤都被擊落了QQ

【姑姑請你出去了】問姪子漂不漂亮？他思考半天回「只有2分」

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面