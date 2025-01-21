川普正式上任　行政院：會與美國新政府一同深化夥伴關係

▲美國總統川普簽署行政命令。（圖／路透）



記者陳家祥／台北報導

美國總統川普在台灣時間21日正式就職，同步並宣布簽署多個行政命令，包過宣布國家能源緊急狀態、結束綠色新政、對外國徵收關稅等，高喊要讓美國開展黃金年代的同時，也引發國際關注。對此，政院人士表示，會與美國新政府一同深化雙方夥伴關係；台美為民主自由陣營的緊密夥伴，也是區域安全與民主供應鏈的重要夥伴，深化合作符合雙方戰略方向。

政院人士表示，台灣與美國已經有非常緊密且共榮的關係，台美關係是我國對外關係中非常重要的一環。在美國選舉結果出爐後，行政院卓榮泰院長便請鄭麗君副院長主持台美合作小組，希望在經貿、科技等領域上，研商比現在更積極的新方式，與美國新政府強化合作交流，其後鄭麗君副院長多次召集跨部會研商，先前已向院長完成方案彙報。

政院人士表示，我國誠摯祝賀川普總統及范斯副總統就任，將與美國新政府一同深化雙方夥伴關係。台美為民主自由陣營的緊密夥伴，也是區域安全與民主供應鏈的重要夥伴，深化合作符合雙方戰略方向。

政院人士強調，台美在科技產業發展為合作互補關係，台美合作有助於美國振興製造業，台灣也是美國維繫關鍵技術及高科技產業領導地位的重要夥伴。