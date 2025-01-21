設局「烤肉借錢」竟縱火殺人！他被潑汽油活活燒死...2煞收押

▲▼ 新北市淡水區北新路一間民宅遭縱火。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇、黃宥寧／新北報導

新北市淡水區2名男子與友人在承租公寓內聚餐烤肉，期間2人向男友人借錢遭拒，其中一人竟持裝有汽油的寶特瓶朝他潑灑點火，造成他全身嚴重燒燙傷送醫不治，自己及另一名共犯也受到波及，雙手及身體部分燒燙傷，經送醫救治住院，2人均依殺人、恐嚇取財及公共危險等罪送辦，經士林地檢署聲押獲准。

這起事件發生在2024年12月15日下午2時許，42歲曾男和與63歲蔡姓男子同住在淡水區北新路某公寓，2人找來37歲林姓男子及其前妻31歲黃姓女子到家中聚餐烤肉，期間曾男與林男開口向蔡男借生活費遭拒，竟持裝有汽油的塑膠瓶潑灑，並點火引發火災，造成蔡男全身大面積燒燙傷、曾男雙手燒燙傷、林男全身部分燒燙傷。

警消獲報到場撲滅火勢，並將受傷3人送醫，蔡男全身大面積二度燒燙傷，搶救後仍宣告不治，曾男與林男則送醫後住院救治。警方調查，曾男與林男原本就預謀要向蔡男借錢，找藉口聚餐烤肉，沒想到借錢遭拒，才會拿起預藏的汽油潑灑，沒想到竟燒死蔡男，1月9日曾男出院後遭聲押獲准，今（21日）林男出院移送士林地檢署，依殺人、恐嚇取財及縱火等罪聲押獲准。