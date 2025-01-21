　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

設局「烤肉借錢」竟縱火殺人！他被潑汽油活活燒死...2煞收押

▲▼ 新北市淡水區北新路一間民宅遭縱火，3人受傷。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▲▼ 新北市淡水區北新路一間民宅遭縱火。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇、黃宥寧／新北報導

新北市淡水區2名男子與友人在承租公寓內聚餐烤肉，期間2人向男友人借錢遭拒，其中一人竟持裝有汽油的寶特瓶朝他潑灑點火，造成他全身嚴重燒燙傷送醫不治，自己及另一名共犯也受到波及，雙手及身體部分燒燙傷，經送醫救治住院，2人均依殺人、恐嚇取財及公共危險等罪送辦，經士林地檢署聲押獲准。

這起事件發生在2024年12月15日下午2時許，42歲曾男和與63歲蔡姓男子同住在淡水區北新路某公寓，2人找來37歲林姓男子及其前妻31歲黃姓女子到家中聚餐烤肉，期間曾男與林男開口向蔡男借生活費遭拒，竟持裝有汽油的塑膠瓶潑灑，並點火引發火災，造成蔡男全身大面積燒燙傷、曾男雙手燒燙傷、林男全身部分燒燙傷。

警消獲報到場撲滅火勢，並將受傷3人送醫，蔡男全身大面積二度燒燙傷，搶救後仍宣告不治，曾男與林男則送醫後住院救治。警方調查，曾男與林男原本就預謀要向蔡男借錢，找藉口聚餐烤肉，沒想到借錢遭拒，才會拿起預藏的汽油潑灑，沒想到竟燒死蔡男，1月9日曾男出院後遭聲押獲准，今（21日）林男出院移送士林地檢署，依殺人、恐嚇取財及縱火等罪聲押獲准。

▲▼ 新北市淡水區北新路一間民宅遭縱火，3人受傷。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
璩美鳳慘了！法院判刑3月
藍營本要刪地震預警、氣象署維護費！醫：被地震「嚇到撤案」
收入被中斷…港星妻突發文「全家跳樓」　網嚇壞：4孩是無辜的
神鬼理賠專員狂戰酒店！豪撒1300萬框妹...這原因卻哭了
中正紀念堂「轉型正義」要喊卡了　在野黨要求：儀隊回堂內
女士官長「頭顱被削」亡！知情人揭IDF執勤SOP　恐1原因釀

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

璩美鳳慘了！發文影射遠航前副董「奸臣」未查證...法院判刑3月

快訊／高雄診所換招牌疑電線走火釀災　狂冒濃煙員工、客人急疏散

神鬼理賠專員狂戰禮服酒店！1年豪撒1300萬框妹...這原因卻哭了

酒駕逆向害女童喪失嗅味覺！惡男逃亡淪通緝犯　5年後因拒檢栽了

公所雇員侵占131萬元郵票　認罪+繳回不法所得獲輕判

設局「烤肉借錢」竟縱火殺人！他被潑汽油活活燒死...2煞收押

女士官長「頭顱被削」亡！知情人揭IDF執勤SOP　恐1原因釀憾事

鈕承澤獲假釋！預計明吃完早餐才出獄　24小時內須赴北檢報到

鈕承澤獲假釋！被關1149天將步出花監　回家必須接受保護管束

帶小孩給外公外婆看！36歲媽騎車碰撞小貨車　與2月大女兒倒地雙亡

3歲女兒在父母婚禮暖心留言 新郎一聽秒噴淚

【泰格與雪兒】媽寶已經落伍了

死囚 #黃麟凱 遺體今火化！家屬未到場 僅法師誦經送最後一程

【蛋糕土匪】登合歡山慶生遇鳥偷襲搶蛋糕！整盤都被擊落了QQ

【姑姑請你出去了】問姪子漂不漂亮？他思考半天回「只有2分」

【 #財蛇爺 是你？！】ATM上爬了一隻「超大型巨蛇」

柯建銘不在場「燈卻亮了」　民眾黨抓包1綠委連按3表決器

巨石強森被女兒「爆改」 寵喊：接受這種虐待XD

行人馬路過一半衰被撞　騎士經路口未減速釀禍

張韶涵問青峰被誰欺負　他神回全場笑翻

璩美鳳慘了！發文影射遠航前副董「奸臣」未查證...法院判刑3月

快訊／高雄診所換招牌疑電線走火釀災　狂冒濃煙員工、客人急疏散

神鬼理賠專員狂戰禮服酒店！1年豪撒1300萬框妹...這原因卻哭了

酒駕逆向害女童喪失嗅味覺！惡男逃亡淪通緝犯　5年後因拒檢栽了

公所雇員侵占131萬元郵票　認罪+繳回不法所得獲輕判

設局「烤肉借錢」竟縱火殺人！他被潑汽油活活燒死...2煞收押

女士官長「頭顱被削」亡！知情人揭IDF執勤SOP　恐1原因釀憾事

鈕承澤獲假釋！預計明吃完早餐才出獄　24小時內須赴北檢報到

鈕承澤獲假釋！被關1149天將步出花監　回家必須接受保護管束

帶小孩給外公外婆看！36歲媽騎車碰撞小貨車　與2月大女兒倒地雙亡

麥卡倫轟45分！砍關鍵三分+助攻　助鵜鶘完成隊史最大逆轉

新北「2處夜櫻」過年最美！汐止200株山櫻沿河綻放、天元宮開花了

璩美鳳慘了！發文影射遠航前副董「奸臣」未查證...法院判刑3月

盤點台北5大高檔年菜！鮑魚炆鵝掌、正宗福州佛跳牆端上桌超有面子

南港玉成社宅上梁！　估2026可入住

快訊／高雄診所換招牌疑電線走火釀災　狂冒濃煙員工、客人急疏散

聯電去年Q4獲利季減41.3％　全年每股獲利3.8元

搭配效果不佳！台北戰神掰了羅賓森　已鎖定新洋將人選

台大研究試管嬰兒補助投報率達21.8倍！陳時中喊讓生子「負負擔」

上班「擁吻女下屬」被同事抓包！日本已婚消防員不倫　下場慘了

【 #財蛇爺 是你？！】ATM上爬了一隻「超大型巨蛇」

社會熱門新聞

即／凌晨規模6.4強震！台南房屋倒塌3人受困

即／清泉崗基地意外！女士官長「遭IDF戰機進氣口吸入」死亡

北港朝天宮千里眼、順風耳狂晃　口湖錄下詭異「巨響」

即／台南慘況曝光！廚房牆壁震碎柱子崩裂

獨／6.4強震！承億酒店24F「空中海嘯」晃爆

即／強震爆災情！嘉義印刷廠火警

／李威夫妻恐列被告　2人都在讀書會殺人現場

即／女士官長遭吸入IDF進氣口亡！母癱坐輪椅痛哭

即／清泉崗基地意外！士官長遭「戰機進氣口吸入」搶救中

IDF教官突進油門　女士官長吸入慘死

即／台南民宅天花板坍塌救出11人　黃偉哲到場勘災

即／台南醫院地下室空調馬達起火冒濃煙　緊急疏散51人

帶小孩給外公外婆看！女騎車小貨車　與2月大女兒雙亡

快訊／嘉義小貨車與機車碰撞！母嬰雙亡

更多熱門

相關新聞

工友打造「尚勇」草皮畫！蔡其昌曝空拍圖

工友打造「尚勇」草皮畫！蔡其昌曝空拍圖

中華隊在12強賽中奪冠，這份榮耀依舊讓許多人心情激動，中華職棒會長蔡其昌今年也特別推出「台灣尚勇」的春聯，吸引不少人索取。「台灣尚勇」這4個字，讓很多人覺得特別有意義，蔡其昌稍早也貼出一張「台灣尚勇」的空拍圖，掀起網友討論。

／李威夫妻恐列被告　2人都在讀書會殺人現場

／李威夫妻恐列被告　2人都在讀書會殺人現場

即／尹錫悅涉叛亂罪　法院裁定收押

即／尹錫悅涉叛亂罪　法院裁定收押

尹錫悅遭聲請羈押！最快明天決定去留

尹錫悅遭聲請羈押！最快明天決定去留

黃麟凱伏法！　王家女兒憂被廢死盯上

黃麟凱伏法！　王家女兒憂被廢死盯上

關鍵字：

淡水縱火殺人聲押

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國家警報大響！南部地區00:17發生有感地震

即／凌晨規模6.4強震！台南房屋倒塌3人受困

即／清泉崗基地意外！女士官長「遭IDF戰機進氣口吸入」死亡

快訊／00:17嘉義大埔規模6.4「極淺層地震」　最大震度6弱

林立爆桃色糾紛！12強賽接女性私訊：拐我去飯店

6.4強震阿里山驚見「一束閃光」陷入黑暗

即／全聯「玻璃全震碎」　超商飲料架倒一排

6.4強震「高雄地震光束」照瘋傳　網友揭真相

雪梨「屍花」睽違15年將盛開　千人線上守候

川普簽署行政命令　美國出生不再獲公民權

北港朝天宮千里眼、順風耳狂晃　口湖錄下詭異「巨響」

即／川普簽署行政命令　退出世界衛生組織

嘉義強震「上萬斤頂級蜜棗」GG！老闆淚致歉

即／台南慘況曝光！廚房牆壁震碎柱子崩裂

即／國家警報又響！南部地區00:26發生有感地震

更多

最夯影音

更多

3歲女兒在父母婚禮暖心留言 新郎一聽秒噴淚

【泰格與雪兒】媽寶已經落伍了

死囚 #黃麟凱 遺體今火化！家屬未到場 僅法師誦經送最後一程

【蛋糕土匪】登合歡山慶生遇鳥偷襲搶蛋糕！整盤都被擊落了QQ

【姑姑請你出去了】問姪子漂不漂亮？他思考半天回「只有2分」

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面