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工友打造「台灣尚勇」草皮畫！蔡其昌曝空拍圖　1.3萬人讚爆

▲▼ 。（圖／翻攝自Threads／tsaimimi0416）

▲蔡其昌看到照片後，直呼「工友阿伯竟然也這麼勇！」（圖／翻攝自Threads／tsaimimi0416）

記者曾筠淇／綜合報導

中華隊在12強賽中奪冠，這份榮耀依舊讓許多人心情激動，中華職棒會長蔡其昌今年也特別推出「台灣尚勇」的春聯，吸引不少人索取。「台灣尚勇」這4個字，讓很多人覺得特別有意義，蔡其昌稍早也貼出一張「台灣尚勇」的空拍圖，掀起網友討論。

蔡其昌稍早在Threads上發文，說他收到球迷的訊息及照片，內容寫道「會長辛苦了，知道你們很忙的時刻，還是希望跟您分享我們學校工友阿伯的曠世巨作」。

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蔡其昌說，收到球迷傳來的照片後，覺得「台灣真是臥虎藏龍，工友阿伯竟然也這麼勇！」從他貼出的照片可見，工友阿伯特地將操場中間的草皮，打造出台灣的形狀，並配上「尚勇」2字，非常有心！

在 Threads 查看

貼文曝光後，吸引超過1.3萬人按讚，還有網友透露，他前陣子還有看到阿伯的設計圖；也有網友說，他星期六就有看到草地了，想不到從高空往下看會這麼壯觀。

其他網友也紛紛回應，「選手要是全都躺在邊邊草皮上，一定超壯觀」、「太扯了吧？ 怎麼做到的」、「會長，工友阿伯一定很期待你親自去看看」、「工友阿伯是藝術家吧！太厲害了」、「工友阿伯也太厲害了，除了尚勇兩個字還加上台灣地圖」、「好感動！工友阿伯也太強，應該是個藝術家」、「太強大了，跪著看」。

根據《今日新聞》報導，淡水區新興國小的總務主任曾昭輝說，這個草皮畫是6旬工友林敏智的創作，這個「台灣尚勇」的草皮畫也是送給孩子們的結業式禮物。

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