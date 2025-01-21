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深夜6.4強震！台南酒吧狂搖「一整排客人反應」驚呆老闆

▲深夜6.4強震！台南酒吧狂搖「一整排客人反應」驚呆老闆。（圖／「alcoholismaltar」授權引用）

▲客人都很淡定。（圖／「alcoholismaltar」授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

嘉義凌晨發生規模6.4大地震，隨後嘉義、台南和高雄連發生53起地震。台南市一間酒吧老闆就PO出監視器畫面，只見地震當下，整排客人都淡定地坐在位子上，頂多四處張望，讓他相當意外。

老闆深夜在Threads曬出影片，笑說「客人冷靜到讓我們懷疑，他們是不是以為自己只是喝醉，台南的大家還好嗎？」

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從畫面中可見，監視器鏡頭大幅晃動，不過吧檯前的客人全坐在位子上，有的抬頭、四處張望；有人指著前方的酒櫃提醒店員；還有客人滑著手機，全然不見驚慌逃離的動作。

對此，大票網友紛紛笑回，「客人素質很好，沒有因為出去避難沒付錢」、「客人：怪了！前面的景象怎麼都在晃動，我才喝沒幾口就這麼茫了？」「因為你店裡擺設都很穩固吧，如果酒瓶、杯子都掉下來，大家就會跑了吧」、「外國人看不懂中文，還以為這裡是什麼秘密組織」、「為什麼可以這麼冷靜啦！我需要這種朋友」、「先保護酒瓶，敬業加分」、「大家也太鎮定了吧」、「玩遊戲、喝酒、玩手機的都很淡定」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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