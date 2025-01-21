超商開賣現打草莓牛奶、40款甜品　霜淇淋買2送2

▲7-11「草莓季」集結超過40款相關商品，也開賣新鮮草莓、草莓牛奶。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

實現草莓自由！7-ELEVEN草莓季陸續推出超過40款相關商品，更在「i划算、i預購」平台開賣日本新鮮草莓，此外全台300間「果汁Bar」門市引進現打「草莓特調牛奶」第二杯7折；另有添加「草莓之王」的酷聖霜「草莓卡士達霜淇淋」等冰品，春節限定在APP推出「買2送2」、門市「第二件10元」優惠。

▲草莓霜淇淋還有「買2送2、第二件10元、半價吃」等優惠。（圖／業者提供）

●盒裝新鮮草莓預購

草莓控這波要吃爆了，7-ELEVEN曾創下5分鐘熱銷上千盒的新鮮草莓銷售記錄，今年率先於線上「i划算」、「i預購」平台販售新鮮盒裝草莓，並販售添加天然草莓凍乾粉的「草莓爆米花」，新鮮草莓共有3款，包括在地生產苗栗大湖「香水草莓」還有遠從日本空運來台的「熊本草莓」、「長崎草莓」，一次購入多組還有團購優惠價，最高現省900元。

▲7-11開賣現打草莓特調牛奶，全品項第二杯7折。（圖／業者提供）

●現打草莓特調牛奶

而在7-11 全台300間「果汁Bar」門市，開始販售以在地產銷履歷草莓、蔓越莓、鳳梨、蘋果等水果調製的「草莓特調牛奶」，喝起來層次綿密、酸甜過癮，即日起至2月25日還有果汁Bar「全品項第二杯7折」優惠。

▲春節期間冰品優惠，APP有「買2送2」，門市有「第二件10元」。（圖／業者提供）

●草莓霜淇淋、冰品優惠

7-11春節期間冰品優惠，1月28日起至2月2日，到門市購買思樂冰、「雪淋霜」霜淇淋、酷聖霜、酷聖石3oz全品項，通通可享「第二件10元」優惠。

1月28日起至1月31日，線上OPENPOINT行動隨時取還推出「買2送2」方案，包含：思樂冰特大杯、雪淋霜霜淇淋、酷聖霜霜淇淋、酷聖石2oz冰淇淋皆有，每日限量1萬組。

COLD STONE複合店自即日起推出雙重甜點饗宴，除了全新升級的「雙莓樂園冰淇淋」，酷聖霜販售門市也推出「草莓卡士達霜淇淋」，今年口味升級添加日本「草莓之王」稱號的甘王草莓，濃郁的草莓香氣與卡士達香滑質地交融，是冬季必嚐夢幻甜品。

「OPENPOINT行動隨時取」1月28日至1月31日冰品優惠：

思樂冰特大杯買2送2，每日限量1萬組（原價45元/杯）。

「雪淋霜」霜淇淋買2送2，每日限量1萬組（原價49元/杯）。

酷聖霜/酷聖石2oz冰淇淋買2送2，每日限量1萬組（原價59元/杯）。



「7-11 X COLD STONE複合店」冰品優惠整理：

即日起至2月18日每周五六日，3oz冰淇淋/霜淇淋全口味「第二杯半價」(霜淇淋需使用icash 2.0或icash Pay支付)。

1月28日至2月2日，3oz冰淇淋/霜淇淋全口味「第二件10元」。

每月10號 酷聖「石」日，3oz冰淇淋/霜淇淋全口味「第二件10元」。

即日起至2月18日，購買酷聖霜霜淇淋任2件、3OZ酷聖石冰淇淋&阿法淇朵任一杯，即可加贈乾燥草莓丁一件(數量有限，贈完為止)。

▲全家推出「草莓牛奶霜淇淋」，還與不二家合作可搭配成草莓煉乳口味。（圖／業者提供）

★全家草莓牛奶霜淇淋、草莓甜點大集合

全家便利商店人氣「Fami!ce霜淇淋」，即日起推出「草莓牛奶霜淇淋」，更攜手不二家「煉乳牛奶」口味，打造冬季夢幻經典組合「草莓煉乳霜淇淋」。

1月25日至2月2日期間，全家加碼推出會員限定優惠，Fami!ce霜淇淋（包含阿芙佳朵、喝的霜淇淋）享「第二件5元」。

全家便利商店同步在1月20日起推出近40款限定草莓季商品，網羅全台伴手禮名店、網路團購熱銷草莓甜點。包括耘菓「草莓鐵盒蛋糕」、根號拾的「草莓香緹波士頓派」，而全家自有甜點品牌minimore也再次回歸好評的「草莓大福」及「草莓泡芙」。

▼全家同步在近日推出近40款限定草莓季商品。（圖／記者林育綾攝）