社會焦點

聖誕節奇觀！3轎車「誤闖北山大橋機車道」　逆向害騎士自摔送醫

記者邱中岳、閔文昱／新北報導

聖誕節假期，新北市汐止區北山大橋機車引道發生罕見交通事故。警方於25日上午10時49分獲報，現場出現汽車誤闖機車道情形，其中一輛轎車甚至逆向行駛，導致一名機車騎士緊急煞車後自摔受傷，事故一度造成車流回堵，畫面曝光後引發網友熱議。

▲3轎車誤闖北山大橋機車道。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲3轎車誤闖北山大橋機車道。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

女駕駛逆向上橋　騎士急煞自摔

警方調查，葉姓女子（32歲）當時駕駛自小客車，行經民權街時誤闖逆向進入北山大橋機車道。由於該路段為機車專用引道，葉女行駛途中發現多輛機車迎面而來，一度停在車道內不知所措，隨後移動車輛時，與直行往南港方向的張姓男騎士（40歲）發生狀況，張男緊急煞車後自摔倒地，造成臉部擦挫傷，所幸意識清楚，隨即被送往三軍總醫院治療，無生命危險。

事故發生後，現場狀況更加混亂，幾乎同一時間，又有2輛租賃自小客車疑似因不熟悉路況，分別自大同路一段誤入北山大橋機車引道，駕駛為余姓男子（韓國籍、37歲）及李姓男子（香港籍、44歲），導致機車道上前後受阻，機車與汽車一度動彈不得。

▲3轎車誤闖北山大橋機車道。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方啟動快速到位機制　封閉機車道1小時排除

汐止分局指出，接獲通報後立即啟動「快速到位機制」，由橫科派出所及交通分隊線上警網到場協助疏導交通，並進行事故測繪及車輛移置，同時封閉北山大橋往南港方向的機車道，引導機車改行汽車道，以降低交通衝擊。事故現場於上午11時46分排除，交通恢復正常。

▲3轎車誤闖北山大橋機車道。（圖／記者邱中岳翻攝）

酒測均為0　依法開罰舉發

警方表示，3名誤闖機車道的駕駛酒測值均為0，後續將依《道路交通管理處罰條例》第45條第1項第1款製單舉發。事故畫面在網路曝光後，引發大量討論，不少網友留言直呼「聖誕節汐止奇觀」、「三台車同時跑錯道也太誇張」、「機車最不想走的機車道，結果汽車最愛走」。

12/23 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

汐止機車道逆向車禍交通事故北山大橋

