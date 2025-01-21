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川普午宴菜單曝光！主打美式經典料理　民主黨多名高層拒出席

▲▼川普,就職午宴。（圖／VCG）

▲民主黨多名高層拒絕出席川普的就職午宴。（圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

美國當選總統川普在美東20日宣誓就職，成為美國第47任總統，並在當天下午舉行午宴。據悉，本次宴會將以新墨西哥州Gruet酒莊的起泡酒拉開序幕，菜單則主打美式經典料理，但前總統歐巴馬、克林頓以及前國務卿希拉里等多名民主黨高層據傳將都不會出席。

綜合外媒報導，知情人士透露，歐巴馬和克林頓夫婦都會參加川普在20日舉行的就職典禮，同時也收到了參加就職午宴的邀請，不過這幾名民主黨高層都選​​擇婉拒參加，他們的團隊也都證實了相關消息，而共和黨籍前總統小布希（George W. Bush）則未收到邀請。

▲▼川普,就職午宴。（圖／VCG）

▲川普的就職午宴菜色豐富。（圖／VCG）

當天，所有的前總統的妻子都參加了川普的就職典禮，只有歐巴馬的妻子蜜雪兒（Michelle Obama）並未露面，成為唯一一名未出席川普就職的前第一夫人。歐巴馬的辦公室並未對此給予理由，不過歐巴馬夫婦自去年在民主黨全代會發表演說以來，就很少一起出席公開場合。

此前，蜜雪兒因行程衝突缺席前總統卡特（Jimmy Carter）的國葬，引發外界關於歐巴馬夫婦婚姻觸礁的猜測。夫妻倆最後一次被目擊共同現身的時間點，是在去年12月初，2人在洛杉磯共進晚餐。他們當時未表現出任何親密跡象，歐巴馬則是一臉落寞走在蜜雪兒的後方，而不是與妻子並肩走。

▲▼川普,就職午宴。（圖／VCG）

▲眾多科技業高層受邀出席川普就職典禮，庫克也是座上賓。（圖／VCG）

根據就職典禮國會委員會公佈的菜色，川普的就職午宴與以往一樣，將為賓客提供3道菜。第一道菜會是來自切薩皮克（Chesapeake）的蟹餅，搭配番茄塔塔醬、月桂醬、醃製蔬菜、羅馬花椰菜、蒔蘿和煎蔥油，飲品則是來自維吉尼亞州蒙蒂塞洛（Monticello）的多麗乾白葡萄酒。

午宴的第二道菜是大奧馬哈安格斯肋眼牛排，搭配迷你胡蘿蔔、甘藍菜苗、莎莎醬、紅酒松露汁，以及法式千層焗薯；飲品則是加州納帕谷的維德山赤霞珠葡萄酒。第三道菜則是冰淇淋，搭配加州索諾馬郡的科貝爾俄羅斯河谷天然葡萄酒。報導稱，這場午宴醬油多名政要出席，蘋果行政總裁庫克、Meta執行長祖克柏也是座上賓。

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