電影院看《進擊的巨人》突地震　她嚇「以為復活了」：提早體驗4DX

▲原PO看電影遇到地震。（示意圖／pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

嘉義21日凌晨0時17分發生芮氏規模6.4強震，全台有感，地震發生後仍不斷有大小餘震，有網友表示，地震當下在電影院看《進擊的巨人》，看到主角艾連的頭被砍下後，下秒就發生大地震，還以為是艾連復活了，超特別的體驗讓她不禁笑喊「提早看了4DX版的進擊的巨人」。

網友@junnnnn016在Threads發文，跟弟弟在電影院看《進擊的巨人》，看到艾連的頭被砍掉之後，突然地震，「還以為是艾連又復活啟動地鳴了，一瞬間分不清是地鳴還是地震欸」。

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原PO表示，地震搖超大，弟弟護著她的頭，且緊緊抱住她，「他自己心跳也很快，看來平常沒白寵這個小屁孩」，但搖到後來她就把弟弟的手推開，因為擋到她看電影了，「笑死了，台灣人地震的時候到底要多chill」。

原PO進一步指出，主震之後很多餘震，電影後半段30分鐘基本上都在搖，「分不清楚到底是音響在震還是地震在搖，電影結束之後影廳工作人員讓我們走緊急逃生梯下樓，就回家了」。

貼文曝光，掀起網友討論，「真的超級好笑…救命，為什麼你的劇場版比較好看」、「為什麼同樣的票價你們的有體感」、「提前體驗4DX」、「欸不是，憑什麼你們偷上映4DX」、「畢竟地鳴超巨附帶焚燒功能」、「同樣的電影你們的怎麼比較刺激，臨場感十足」。

貼文獲網友授權轉載。

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