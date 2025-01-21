中華郵政祭地震受災戶關懷措施　房貸戶小額貸款最高50萬

▲中華郵政推出受災戶關懷措施。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

嘉義大埔今(21日)發生規模6.4強震，南部傳出災情，甚至有房子倒塌，中華郵政公司宣布，即起中華郵政公司提供快速理賠、相關保全和房貸戶關懷措施，其中房貸戶可申請小額修繕房屋貸款，借款額度為20萬元至50萬元。

嘉義今發生芮氏規模6.4地震，中華郵政宣布推出提供快速理賠、相關保全和房貸戶關懷措施，其中放寬並加速理賠部分，中華郵政表示，因地震受傷致失能保戶，由理賠受益人檢具證明文件，經確認後在相關單據上簽名，即可先行領取基本保額理賠款；另對於受傷的保戶，經確認住院天數後，可先申請其日額型之醫療給付，申辦理賠所需檢附文件均可日後再行補件。

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寬延繳納保險費與新增保單也將提供借款免息，並寬延繳納保險費，中華郵政表示，自災害發生日起3個月內，若因存款不足無法轉帳扣繳保險費者，可檢附受災證明文件，申請於寬限期間屆滿，也就是保險費到期日起滿3個月，再給予3個月延長寬限期間。另災害發生日起3個月內，受災保戶可申請新增之保單借款免息3個月，保險單如有毀損可免費補發。

此外，房貸戶部分，中華郵政指出，自災害發生日起3個月內，受災房貸戶可申請1年寬限期，寬限期間只付利息免還本金。受災戶若符合中華郵政公司相關規定者，自災害發生日起算3個月內可申請小額修繕房屋貸款，借款額度為20萬元至50萬元。